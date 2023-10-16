懶理恒指未能升破50天線　揪出獲資金流入的「強勢股」｜彭偉新

港股經過了自2022年9月30日後首個5周連跌後，上周恒指終於結束該走勢並重返20天線以上，不過，以升幅計算並不算太過強勁，恒指全周只上升1.9%，以17,813點收市，全周成交額計算只有4,006億港元，雖然較之前一周的2,387億港元為高，但仍然低於9月份的4周平均成交額4284億港元，反映港股雖然反彈，不過投資者仍然未願意加快入市，相信最主要的原因仍然是市場上有太多的不確定因素突然湧現，就以美國通脹率來說，似乎仍然未能在短期內可以控制下來；另外，以巴衝突因素亦為市場添上一風險因素，所以，恒指在上周北水重臨下回升，但仍然不見到大市可以重現大升的苗頭。



就以恒指在上周開市競價時段及收市競價時段的資金流總和，5個交易日只有69.3億港元，與之前兩周分別為68.7億港元及67.6億港元稍為增加不足1億港元，暗示投資者在北水重臨下，亦未有為之增加資金的投放。有可能是投資者在恒指仍未向上升破50天線，並形成新突破破入市。特別是恒指由8月11日正式向下再跌穿50天線後，恒指便未有再升破，反映出恒指在50天線的阻力仍然非常堅固，一日未向上突破該阻力，投資者便未敢太早入市冒太大的風險。

雖然恒指未能升破50天線，加上過去一周所流入的資金亦未有大幅升破之前9月份的平均每周成交額，不過，並未有代表恒指成份股一定是走勢偏弱，特別是有很多時候，我們發覺部份的股份如果其估值已跌至太低的水平，反而在股價持續下跌時，由於其股價已跌至不合理的低位，反而會更受到投資者的注意。特意為了找出這種股份，筆者每周花上好幾個小時的時間去處理恒指成份股在過去一周的競價時段資金流，以計算出全周各恒指的成份股的股價表現，以及其資金流向，把股份按股價的升跌、資金流的出入分為四個組別，它們分別是股價上升同時錄得資金流入的「強勢股」、股價上升但錄得資金流出的「高估值股」、股價下跌同時錄得資金流出的「弱勢股」，以及股價下跌但錄得資金流入的「潛力股」，而各恒指成份股的股價相對資金流分佈可以在圖1中列舉出來。

恒指成份股過去一周股價表現與競價時段資金流向分佈圖。（圖1）

以「強勢股」為例，由於其過去一周的資金流及股價表現均較強，令到股價在新一周的走勢有望繼續向上，所以投資者可以在新一周的開始時繼續追捧這個類別的股份，而在過去一周中，聯想控股(0992)、比亞迪股份(1211)及中國銀行(3988)等，便屬於這一類的股份；至於當股價上升但資金流出的「高估值股」，則由於股價上升得太多，不單止未能吸引投資者買入，反而見投資者在高位沽出，這種股份由於估值已無法承擔其升勢，所以很有可能在短期內會出現回調，投資者最好是避之則吉，而這類股份在上周中以中芯國際(0981)最為明顯。

另外一類股份是當股價下跌的同時，資金流出的情況亦較為明顯，相信出現這種情況下，主要是在投資者相信股價仍未見底時，所以在股價持續下跌時，亦繼續在市場上沽出股份，而這種股份的後市便很可能會在投資者繼續主動拋售下而「無運行」，在上周的走勢中，以攜程(9961)是最明顯的例子。至於另一類投資者可以關注的股份類別，就是在股價下跌的過程中，反而吸引到投資者在市場上吸納的股份，投資者之所以願意買入該等股份，是因為相信股價已被過份拋售，投資者願意趁股價下跌期間買入並等股價見底回升，這類股份是四類股份中最值得買入的其中一種，主要是因為若果大部份的投資者繼續持有不再拋售，股份的股價最終亦會重拾升軌。而這一類股份在過去一周中，以中移動(0941)及百度(9888)為最佳目標股，投資者可以趁低位買入該兩隻股份作中線的部署。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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