「國家隊」中央匯金掃入四大內銀提振　散戶宜入市長揸？｜彭偉新

近日內地市場的消息非常多，周二收市後有外電引述知情人士指，中央政府會發行總額1萬億元人民幣的水利基建債券後，周三收市時中央匯金公司公佈，已動用約4億元人民幣，在A股市場上買入了4大內銀股的股份，而且事先聲明會在未來半年內繼續在市場上買入4大內銀股。



受到消息刺激，除了內地A股上升外，港股亦明顯上升更錄得了345點或1.93%的升幅，推動恒指升上今年9月6日以來的最高收市水平，而且恒指更在6連升下，累積上升了1,043點。反映市場對這次中央匯金在A股市場加注大內銀的消息非常正面，而筆者也相信，這個消息要較之前一日內地會發行1萬億元人民幣的水利基建專項債的傳聞靠譜。



建行資金流走勢圖。（圖1）

工行資金流走勢圖。（圖2）

其實，在相關公佈發出之前，筆者對內銀股可以作為投資者中線投資表示認同，尤其是4大內銀股自今年8月中開始持續有資金流入（見圖1至4）。另外，自10月3日的中秋節及國慶長假後，資金流入內銀股的速度更有加快的情況出現，反映著內銀股的估值已經跌至偏低的情況。

中銀資金流走勢圖。（圖3）

農行資金流走勢圖。（圖4）

而從表1中所見，四大內銀股在資金流的觀測期內，均錄得由4.4%至13.4%的跌幅，當中以農業銀行（1288）的累計跌幅最少，而中國銀行（3988）的累計跌幅最大。而以10月12日收市計算，各內銀股的預測市盈率均較其歷史市盈率為低，反映出市場對四大內銀股的前景仍然偏淡，否則預測市盈率不會進一步的下跌。

四大內銀股由5月18日至10月12日期間的資流狀況及基本數據。（表1）

雖然在觀測期內四大內銀股均錄得下跌，不過，在同期共錄得115.24億港元的資金流，當中102.72億港元，是屬於大戶投資者的資金流，而散戶則錄得12.5億港元資金流。以建行為例，期間共流入了34.12億港元的資金，另外，當中，大戶資金佔其中32.8億，而散戶投資者則只佔其中的1.31億港元。

而四大內銀股份中，工商銀行錄得最大的總資金流入及最大的大戶資金流入，至於農業銀行則錄得最多的散戶資金流，達到10.06億港元。數據反映，即使在整個期間因內房債爆雷，令到內銀股的股價錄得下跌，但未有嚇怕市場投資者，並持續地錄得資金流入。預示投資者看好內銀股的前景而買入，特別是他們現時的估值偏低外，預期股息率亦全部超過8%，作為收息相信也是不錯的選擇。

四大內銀股由今年3月底至10月11日期間的北水持股比重。（表2）

另外，雖然今次匯金公司所買的股份，是內地A股而並非香港的H股，不過，相信本港的H股亦會受惠。尤其是筆者發現北水自今年7月底開始，重新加注在四大內銀股之中（見表2）。雖然以增加的百份率來看並不明顯，不過若果以實際持倉股數的變化，則非常明顯。

不排除內地投資者，因港股H股有著更低的估值，便繞道來港買入可以提供更高投資回報及股息率的H股。所以，在預期匯金公司會繼續在A股市場掃貨下，會觸發更多的北水到香港購買H股，令到四大內銀股有著更大的上升空間。因此，投資者不妨趁機會買入相對便宜的內銀股作中線投資。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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