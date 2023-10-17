摩通指若滙豐臨中港英三地樓市陷困難　料明年額外信貸損失140億

內地﹑香港及英國樓市因不同因素而處於弱勢，對銀行業難免帶來影響。摩根大通對滙豐（0005）進行情景分析，假設所有民企內房﹑質素較差的內房違約﹑香港寫字樓價值大跌，以及英國樓價因宏觀環境而大跌，預料滙豐在明年額外信貸損失費用可達到18億美元（約140億元），對盈利影響約5%。在此情況下，摩通料滙豐明年有形股本回報率（ROTE）為13.6%，又預料該行包含股票回購在內的經調整股息率為11.6厘，仍具吸引力。



在基本情景中，摩通指出滙豐在香港及英國的按揭資產質素強韌，其中目前英國樓價較疫情前水平高出20%。而香港樓價較2019年回調11%，惟租賃市場仍具韌性，本港銀行的按揭資產質素在樓市周期內有出色記錄，因此預期滙豐抵押貸款預期信貸損失的上行風險有限。

摩通預期內地商業房地產市場將進一步惡化。截至今年上半年，滙豐在內地商業房地產的風險承擔為140億美元，佔整體貸款比率為1.5%，其中80億美元是在香港入帳。

假設所有民企及低質國企開發商陷入困境，那麼所有次級貸款將被降級為減值類別，將致滙豐對內房的撥備由今年上半年的22億美元，增至44億美元，較摩通早前預期的37億美元撥備多7億美元額外預期信貸損失。

料滙豐在港商業地產業務風險可控

摩通又指出滙豐於香港商業房地產風險可控。滙豐在香港的商業房地產風險承擔為360億美元，較2021年減少20%。縱使寫字樓空置率上揚﹑物業價值降，但處於第三階段的貸款比率僅0.3%。

摩通進一步指出由於按揭成數較低﹑風險可控，69%的抵押貸款成數低於50%﹑25%抵押貸款成數為51%至75%。假設所有按揭成數高於75%的按揭貸款出現違約，且違約損失比率為30%。那麼除基本情況下，預期額外信貸損失將達到6.5億美元。