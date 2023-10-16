元朗雨後今起展開交樓程序　星星地產主席望政府放寬樓市辣招

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後今日（16日）公布最新的部署，並開放觀現樓會所予傳媒參觀。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目本月已獲批滿意紙，較原本預訂10月底提早一個月，並於今日開始展開交樓程序。



雨後暫沽169伙，佔全盤逾半數單位，套現約10.3億元，折實均價為逾1.5萬元。後市方面，陳文輝亦期望施政報告可放寬樓市辣招。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目周四對外開放現樓示範單位及會所，周五開展現樓銷售。為配合項目現樓銷售，將於日內上載更新價單，提供4種付款方法供現樓發售，當中包括45天、90天、180天，以及360天成交計劃，其中開放式單位成交仍可獲傢俬5萬元裝修禮券或3萬元傢俬津貼，惟不適用於360天成交期。

當中，180天成交計劃買家可獲樓價1.2%提早回贈成交，而360天成交計劃屬「先住後付」，只適用於兩房半及三房買家，該計劃買家於繳付樓價10%及於45天後即可入住，並而每月繳付10元象徵式許可證費用、差餉及管理費等。而若該買家提早回贈成交即可獲樓價6% 回贈。

另屋苑設有28個可發售車位，而購買兩房半或三房買家則可優先獲認購。

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