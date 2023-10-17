美股｜美9月零售數據超預期　道指早段偏軟　油價回升

美國9月零售銷售數據高於預期，引發高利率或維持更長時間的憂慮。加上美國國債孳息率上升，以及中東衝突打壓市場情緒，美股主要指數周二（17日）早段偏軟。



截至本港時間晚上11時05分，道指報33,975點，跌9點或0.03%；標普500指數報4,366點，跌7點或0.17%；納指報13,505點，跌62點或0.46%。

在拜登政府表示將停止向中國出口人工智能（AI）晶片後，晶片製造商股價下跌。Nvidia一度跌 6.8%。其他晶片股Advanced Micro Devices、Marvell Technology、Qualcomm和Arm Holdings，跌幅介乎1.5%至3.8%之間。

美國9月零售銷售按月增加0.7%，預期上升0.3%，實現連續第6個月增長。扣除汽車的零售銷售按月增加0.6%，預期為升0.2%。數據突顯消費需求強勁，或促使聯儲局年底前再次升息。

另外，美國9月工業生產按月升0.3%，預期為持平；期內製造業產出按月升0.4%，同樣高於預期。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報85.61美元，升0.35元或0.41%；倫敦布蘭特期油報90.33美元，升0.41美元或0.46%。