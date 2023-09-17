新加坡103億港元洗錢案揭護照買賣問題　102萬取瓦努阿圖護照

新加坡爆出規模驚人的洗黑錢案後，涉案的9男1女分別被不同罪名被捕，當中7人持有柬埔寨、塞浦路斯，甚至南太平洋小島瓦努阿圖的護照，這引發外界再次關注到護照買賣的問題。



這宗相信是當地最大宗的洗黑錢案，涉案金額已由最初的10億新元增加至超過18億新元（約103億港元）。《聯合早報》報道，此案13日過堂時，庭上揭露其中一名被告擁有5本不同國家的護照，分別是中國、塞浦路斯（Cyprus）、柬埔寨、土耳其和聖盧西亞（Saint Lucia）護照的護照，不過其辯護律師稱，中國和聖盧西亞護照已失效，他約3年前已放棄當中國公民。

有港媒指，在10名被告當中，7人持有外國護照，包括2人持有塞浦路斯護照，3人持有柬埔寨護照，1人持有土耳其護照，1人持有瓦努阿圖護照。報道指，華籍犯罪分子的犯罪工具箱有一個新的、跨境、逃避監獄和洗錢的必備物品，那就是外國護照。這些疑犯洗的錢來自電話詐騙、網上賭博或層壓式推銷。

成為柬埔寨公民需要約30萬美元（約234萬港元），瓦努瓦圖則以更低價格提供類似服務，投資13萬美元（約102萬港元）或以上就能獲得護照和公民身份。