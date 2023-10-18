濱海投資(2886)拓展多個新項目銳擴版圖　未來發展可期｜彭偉新

濱海投資(2886)多個新項目銳意擴大版圖，未來發展可期︰1)廠的供氣項目完成調試及正式通氣；2) 透過間接持有45%股權的合資公司秦皇島市泰興天燃氣公司，向中國耀華玻璃集團提供燃氣服務； 3) 與保定翔燦天然氣銷售公司訂立股權收購意向協議；4)天津軍糧城供氣項目獲得國開行的中長期貸款；5) 與北燃天津訂立天然氣購銷合同；以及 6) 與上海真蘭儀錶訂立研發合作框架協議等。集團一口氣打下多個項目，反映集團銳意在內地燃氣供氣業務上做大做強。



其中，集團旗下全資附屬公司天津泰達濱海清潔能源，向天津軍糧城發電廠供氣的項目亦已完成調試並成功進行供氣；另外，集團向位於秦皇島的中國耀華玻璃供氣的項目，更可以直接提升集團的整體燃氣銷量。按客戶在第一期的用氣量計算，已可以增加集團的每日供氣量18萬立方米，到在第二期項目上馬後，更可以為集團的每日供氣量增加共30萬立方米。預期兩個項目均可以為集團在銷售燃氣上帶來新的突破，特別是在國際及國內天然氣供求關係逐步寬鬆的大前提下，濱海投資將會持續擴大管道天然氣銷售氣量，除了穩定銷售利潤外，亦可以促進集團在天津濱海新區及周邊地區的燃氣市場開發及整合，提升集團在燃氣市場上的影響力。

與北燃天津訂立天然氣購銷合同亦是對公司未來發展有莫大幫助。國內雖然有意放開天然氣上游市場，但仍是被三桶油壟斷。集團能跟北燃天津訂立天然氣購銷合同，一來能分散氣源，提升購氣談判權；二來直接降低購氣成本，提升毛差，改善盈利能力；三來或許在未來能跟北燃有更深度合作，擴大營運版圖。

至於集團與上海真蘭儀錶所訂立的研發合作框架協議，主要是依託雙方各自資源優勢，在城市燃氣相關技術領域上開展廣泛的研究合作，以開展新技術及產品的開發、為特定目標客戶或市場定製個性化的產品、結合燃氣行業內不同場景下的軟件開發及應用，以及共同參與燃氣行業的技術標準的編製及知識產權合作，藉此可以為集團日後的發展開拓更廣闊的空間。

濱海投資主營業務包括營運管道燃氣、提供工程施工及燃氣管道安裝、天然氣管輸服務等。（資料圖片）

而濱海投資的主營業務在內地包括北京空港、天津市、海南等八省二市，營運管道燃氣、提供工程施工及燃氣管道安裝、天然氣管輸服務等，而集團的主要股東包括中石化(0386)及泰達控股，由於主要股東分別在內地燃氣市場中擁有氣源及政府資源，有助集團在現有項目中能提供穩定的氣源及開發新項目的能力外，更重要的是集團主要股東擁有國企背景，令到集團可以取得較優質的氣源，獲得儲氣調峰保證外，更可以透過大股東的關係取得低成本的財政資源，有助降低集團日後的融資成本。

由於集團業務開始受惠內地逐步調升居民燃氣售價，修復毛差，市場將給予集團較高的市盈率。以現價計相等於過去12個月的追蹤市盈率的9.8倍，市場給予集團的預期市盈率為5.83倍，較追蹤市盈率為低。集團上一個財年派發0.1港元的股息，派息比率約為41%，現價股息率約為5.92厘，對投資者來說仍是不俗的選擇。

濱海投資於2023年5月23日至2023年10月17日期間共錄得6.96%的升幅，在該段期間內，集團共錄得5,400 萬港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的2,900 萬港元，而散戶亦則佔當中的2,500 萬港元，反映不單止大戶投資者對濱海投資前景有憧憬外，散戶投資者亦開始看好，尤其是大戶投資者的坐貨比率由近期最低 -27.59%，回升至周二日的10.44%，反映出大戶投資者願意持有股份作中線部署。加上在10月3日的公告中，控股股東天津泰達在公開市場上進一步增持459.4萬股的濱海投資股份，令到天津泰達的持股量增加至已發行股數的40.32%，進一步反映大股東對集團的支持及看好。

濱海投資於今年5月23日至10月17日期間的資金流狀況。（圖1）

濱海投資上日收市價為1.68港元，微跌0.01港元。集團在過去5年的平均Beta值為0.5，系統性風險低於大市，正好反映其行業的風險特性。其52周高低位為1.28-1.80港元，股價於過去52周累積上升了24.26%，股價表現較恒指及國指為佳，亦明顯跑贏同行業股份。以1.68港元計算，濱海投資的股價較50天線高出5.93%，另外，亦較200天線高出3.32%，反映出股價未有明顯偏離其合理水平。

股價於去年6月曾升上2.00元水平後作出回調，最低曾跌至去年10月低位1.28元後反彈，股價多次升破之前回調幅度的61.8%反彈目標後再按黃金比率61.8%作出回調，曾跌至1.40元後反彈，只要股價能成功收復整個前跌浪的61.8%，即向上突破1.72元，股價有望向上升抵整個跌浪的起步位2.00元。如果市場氣氛能複製去年底的反彈，更有機會上望2.1元，投資者可以在收市價跌穿1.60元水平先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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