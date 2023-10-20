美國國債息攀升　10年債息07年來首破5厘　高盛料債息年底回落

美國10年期國債孳息率升穿5厘，為2007年以來首次，最新報4.976厘，而30年期國債孳息率仍在5厘以上，最新報5.089厘。



目前美國債息仍出現倒掛情況，2年期債息最新報5.163厘。

聯儲局主席鮑威爾於周四（19日）出席活動時，並無談及利率前景，僅表現目前利率不算太高，經濟強勁或需要進一步加息。他又指出債息上揚有助收緊金融狀況，在「一定程度上」可能會降低當局進一步加息可能性，又指出多項因素影響債市走勢，包括對美國經濟強勁程度有新看法，但任何因素均與聯儲局預期無關。

2023年10月19日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於紐約經濟俱樂部發表演說。（Reuters）

雖然美國國債孳息率持續於高位俳徊，但是大行高盛卻認為，隨著美國經濟放緩﹑油價高企，以及美國政府重新恢復學生貸款償還計劃，美國10年期國債拋售潮有望結束，預料債息會在今年底回落。

高盛策略師認為美國10年期國債孳息率的公平值，應該介乎4.2至4.3厘。鑑於經濟持續放緩，孳息率將回落至公平值水平。

美銀在日前公布的月度基金經理調查顯示，56%受訪基金經理認為未來12個月債息將回落，另又有60%基金經理預期聯儲局已完成加息行動。

另一方面，富國銀行投資策略師Scott Wren指出，美國債息高企將迫使美國政府判減開支，經濟衰退或一觸即發。