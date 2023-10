美銀基金經理調查｜56%受訪者料美債息將回落　為03年來最高水平

美銀公布每月「基金經理調查」,56%受訪基金經理預期在未來12個月美國債息將處於較低水平,為自2003年以來最高水平。同時60%受訪基金經理預期,聯儲局已完成其加息行動。



被問及預期聯儲局減息時,32%受訪基金經理預料當局在明年第3季減息,亦分別有26%及20%受訪者預期聯儲局或於明年第2季及第4季減息。預料在聯儲局於2024年後減息機會為10%。

對於美國經濟前景,雖然絕大部份基金經理預料當地經濟在未來12個月出現軟著陸,但是比例已由9月的74%降至10月的64%,預料出現硬著陸的受訪基金經理比率由21%增至30%。

調查亦顯示基金經理旗下資金組合持有現金比率回升至5%,最新為5.3%。

在基金經理眼中,高通脹仍是最重大風險,選擇此選項基金經理比率為31%,選擇地緣政治局勢的基金經理比率為23%,選擇環球經濟衰退或硬著陸的基金經理比率為23%,擔心出現系統性信貸事件的基金經理比率為15%。

美國華爾街:A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New York, October 28, 2013. REUTERS/Carlo Allegri//File Photo