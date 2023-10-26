施政報告｜會計師公會歡迎推綠色及可持續金融發展措施

行政長官李家超已於周三（25日）公布施政報告，會計界多予正面評價，認為政府針對樓市及股市推出的措施，如降低樓市買家印花稅（BSD）可以適度刺激樓市。



會計師公會歡迎推綠色及可持續金融發展措施

香港會計師公會歡迎行政長官最新發表《施政報告》中，提出促進綠色金融發展、提升股市競爭力以及與大灣區實現人才融合的措施，以鞏固香港的國際金融中心地位。

公會會長方蘊萱對施政報告中提出的措施表示歡迎。她表示：「維持發展完善、富有廣度和深度的金融市場及營商環境是香港經濟賴以成功的關鍵因素，公會歡迎施政報告中針對推動綠色金融發展、致力提升股市流動性、協助發展香港在區域知識產權（IP）交易中心的角色，以及促進大灣區人才融合等方面的措施。公會將繼續與各利益持份者合作，促進會計專業發展，從而加強香港作為國際金融中心及投資中心地位。」

近年全球對於環境、社會和管治（ESG）問題日益關注，公會歡迎對於施政報告中推動香港綠色和可持續金融發展的措施表示歡迎。

安永稅務政策可兩方面刺激樓市

安永香港及澳門區稅務主管鄭傑燊指出，以稅務政策刺激樓市有兩大方面：新住宅印花稅（前稱「劃一從價印花稅」） 由15%減至7.5%能釋放部份香港市民購買住宅作為收租用途的購買力。除了能適度刺激樓市，對物業稅的稅收收入亦有正面影響。

他又指出外來人才買家印花稅「先免後徵」能夠配合香港吸引人才的政策。雖然有關細節還未公布，但相信亦會吸引一批潛在外來人才入市。對樓市注入新資金帶來正面的作用。

安永表示對這些針對現存問題的措施表示歡迎。在措施推出後政府須密切監測措施對市場的影響，並及時調整以進一步加強對整體經濟的刺激。畢竟重振股市和房地產市場將是振興香港經濟最實際的方法。

德勤倡GEM改革可涵蓋綠色科技

德勤中國華南區主管合夥人歐振興則指出，「推動資本市場高質量發展對鞏固香港國際金融中心地位具有極重要的意義。德勤樂見行政長官充分考慮並接納業界意見，於《施政報告》中提出多項旨在強化鞏固股票市場競爭力的措施，包括下調股票印花稅至0.1%、檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用等，相信有助提高股票市場的交投活動，並提振市場氣氛。」

「就政府致力推動香港綠色及可持續金融發展，拓闊綠色金融科技的生態圈而言，我們建議GEM市場改革可涵蓋綠色科技及綠色金融科技企業融資的便利舉措，以善用香港集資平臺的優勢並支持大灣區的綠色建設及發展，更好打造香港為綠色金融科技樞紐及可持續發展領域的區域領導地位。」

「鑒於香港與東盟、中東等市場在經貿和金融領域的交流及拓展不斷加強，並積極爭取加入 區域全面經濟夥伴協定（RCEP），我們認為香港在保持國際人民幣投融資中心地位的同時，其資本市場可以發展成為該等地區的共同市場，以脫穎而出。港交所亦可充份借助其與內地資本市場的緊密聯繫，加大力度落實與眾多交易所簽署的合作備忘錄中所列的各項合作。這一戰略舉措將加強香港的國際聯繫，吸引更多不同地區投資者和潛在發行人，從而加強香港作為卓越的全球融資中心的角色。」