施政報告｜政府擬發展港鐵紅磡站一帶　消息：不排除建上蓋物業

港鐵紅磡站已啟用多年，特首李家超今日（25日）宣讀新一份施政報告，提到會邀請港鐵研究，重新規劃及發展紅磡站及其周邊鐵路設施用地，以及紅館以南的臨海及碼頭設施用地，合共約十公頃。政府消息人士稱，紅磡站一帶的土地，包括該站旁邊的多層停車場，以及港鐵紅磡大樓。計劃其中一個目的為希望增加商住用地，消息人士指，不排除將用地改為紅磡站上蓋物業。



紅磡站旁的多層停車場（資料圖片）

施政報告提到，希望活化紅磡站及周邊用地，邀請港鐵展開初步研究，重新規劃及發展紅磡站及其周邊鐵路設施用地，以及紅館以南的臨海及碼頭設施用地，合共約十公頃。政府希望港鐵明年提交方案，以更新紅磡站的配套、釋放商住樓面，及締造活力海繽，並加強紅磡和尖東的行人連接性。

政府消息人士稱，紅磡站一帶的土地包括該站旁邊的多層停車場，以及港鐵紅磡大樓，會考慮重置相關物業，希望釋方商住樓面面積，不排除該相關物業改為紅磡站的上蓋物業。由於現時相關土地屬於其他用途，故日後發展時需改劃用途。

港鐵紅磡大樓，內有港鐵學院（港鐵網站圖片）

另外，近年理工大學亦計劃在紅隧收費廣場興建三層高綠化平台，包括由收費廣場向海旁伸延，以連接維港多層觀景台，亦可連接港鐵站紅磡站、尖東站、尖沙咀站等。消息人士稱，會考慮其方案，但不會全面採用。

是次研究亦涉及紅館以南的臨海及碼頭設施用地，但不會包括紅館。政府消息人士指，海濱用地不會發展為住宅，但希望可以接駁尖東海傍，令海濱更有活力。另外，由於紅隧巴士站亦老化，消息人士稱會考慮改善。

港鐵表示，會應政府邀請，研究重新規劃及發展上述用地，以更新紅磡站的配套、釋放商住樓面及締造活力海濱。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼

