積金局25年累計總資產值1.15萬億　為新產品「拆牆鬆綁」推動減費

負責規管強積金的積金局今日（17日）踏入25周年，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金實施至今身的總資產值已累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，形容是香港重要的退休保障資源。她續指，未來會依循四個方向發展，包括擴大強積金的可投資範圍，為新品「拆牆鬆綁」、檢討強積金供款的最低及最高入息水平等。



積金局於1998年9月17日成立，以準備強積金的實施，最終強積金於2000年12月1日正式生效。劉麥嘉軒於網誌憶述，強積金實施前，香港只有三份之一的工作人口有退休保障，在人口老化日趨嚴重下，退休保障問題刻不容緩，最終強積金覆蓋的打工仔比例提高至近九成。連同其他退休保障計劃，香港退休保障覆蓋率接近100%。

劉麥嘉軒指，現時強積金的總資產值已累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，為香港重要的退休保障資源。她表示，積金局一直推動減費，調減強積金的平均基金開支比率，該比率由2007年的2.1%，減至今年的1.32%。

積金局主席劉麥嘉軒（積金局圖片）

對於未來，劉麥嘉軒指會依循四個方向發展，包括推進「積金易」平台，創造收費下調空間；擴大強積金可投資範圍，在平衡風險下為新產品「拆牆鬆綁」；針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制定五年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款的最低及最高入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款。