中遠海能 (1138) 股價走勢　受惠原油運價指數上升｜彭偉新

雖然以巴衝突初期市場一度擔心油價會受到戰事所拖累而急升，不過其後市場擔心整體原油需求仍然受到經濟增長幅度放緩的影響，油價由每桶90美元水平跌返82.5美元水平，反映市場的確對油價的前景不敢看到太過樂觀。不過，隨著近日油輪原油運價指數(Baltic Exchange Dirty Tanker Index) 持續回升，原油運價指數由今年8月29日764點水平持續回升，更於上周已重返至1372水平(見圖1)，單計兩個月已持續上升79.5%，似乎反映市場上對於原油運輸的需求開始進入上升周期。



油輪原油運價指數由2022年10月開始之走勢。（圖1）

其中，中遠海能 (1138) 是中遠系中負責中國沿海石油及國際油品運輸，同時亦有經營液化天然氣運輸業務。雖然集團昨日公佈三季度的收入明顯回落超過59%，但主要是之前的油運價格指數持續下跌所帶動，預期在指數有望開始回升下，整體收入會在第4季度作出反彈。中遠海能的上日收市價為8.36港元，全日上升了0.24港元，升幅為2.96%。集團在過去5年的平均Beta值為0.24，系統性風險遠低於大市，主要是由年初至今，市場對石油運輸的需求未回復強勢，因此，股價走勢一直維持反覆波動。其52周最高位見9.57港元，而最低位則見5.57港元，股價於過去52周累積上升了41.96%，股價表現較恒指的表現更為突出。以現價8.36港元計算，中遠海能的股價較50天線高出3.83%，另外，現價較200天線高出5.98%，反映整體股價走勢仍然未大幅向上突破主要移動平均線太多，仍然有持續上升的空間。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的8.01倍，市場給予集團的預期市盈率為6.54倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為1.04倍，估值仍然偏低，集團之前5年的年複合盈利倒退為33.79%，而往後5年的年複合盈利增長為10.83%，主要是反映未來幾年的原油運輸需求回升。中遠海能過去的派息比率為15.65%，而集團今個財年已派發0.15的股息，股息率為1.85厘，市場預期集團去年全年每股派0.1627港元，以現價計算預期股息率相等於2厘，較過去5年平均股息率3.04厘為低，不過，相信買入中遠海能的投資者並非以收息作為買入的主要考慮。

中遠海能 (1138) 自今年6月5日起大戶及散戶資金流狀況。（圖2）

中遠海能的機構投資者持股比率為45.06%，股價於今年6月2日至10月30日期間的股價共錄得19.77%的升幅，期間，共錄得5.68 億港元的資金流 (見圖2)，當中大戶佔其中的2.96 億港元，而散戶則佔當中的2.72 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.72%；而最低則跌至-6.76%，而到10月30日當日則已重返回為15.94%，反映出大戶投資者對中遠海能的股價走勢非常看好。

中遠海能在中央結算戶口中，首10大證券商的持股比率已由今年8月14日的90.24%，增加至上周的91.21% (見圖3)，加上北水大量持有中遠海能的股份，以10月27日在中央結算戶口中，由北水所持有的中遠海能股份佔已發行股份比率已經達58.92%，而過去近1個月期間，增持股份的比率達到1.38個百份點，反映出內地投資者對於中遠海能股價仍然看好。

中遠海能 (1138) 自今年8月14日至10月26日中央結算戶口持貨比率。（圖3）

中遠海能股價由今年3月升上最高位9.57元水平後便反覆回落，最低曾跌至6月初6.38港元後，便持嬻多次在250天線水平反彈，上周股價再度跌返250天線後開始反彈，而且在兩連陽下，股價成功升破各移動平均阻力，雖然RSI暫時仍然在北水的資金流入，以及大戶及散戶投資者均繼續買入股份下，相信股價可以繼續作出反彈，有望可重返今年3月時高位9.50元，投資者可以在8.30元水平買入，至於收市價一旦跌穿250天線7.70元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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