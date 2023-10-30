保利物業 (6049)日線圖首現轉勢　突破可望見35元｜彭偉新

保利物業主要是在內地從事物業管理服務，並為所管埋的屋苑提供非業主增值服務及社區增值服務，集團過去幾年持續錄得營業額及純利增長，以今年上半年來計算，營業額為71.4億元人民幣，較去年同業上升10.7%，而半年盈利為7.63億元人民幣，較去年同期上升21.5%。集團股價自今年1月底時高位60.15元持續下跌，至10月19日低位29.55元，股價跌去50.8%，主要是受到內房股債務問題困擾，投資者擔心內房股會出售旗下物業管理公司以籌措資金還債，拖累物管股的股價大跌，令到保利物業的股價未能反映其盈利因素。不過，由於股價走勢並未反映集團的盈利前景，反而令到股價持續偏低下，有機會在反彈時會有較大的反彈空間。



保利物業上周五日以32.1港元收市，全日上升了1.3港元，升幅為4.22%。集團在過去5年的平均Beta值為0.76，系統性風險低於大市，主要是股價已過份反映集團本身的營運風險，令到股價有機會不會跟隨大市尋底。其52周最高位見60.15港元，而最低位則見28.4港元，股價於過去52周累積上升了10.5%，股價跑贏同期的恒指及國指。以現價32.1港元計算，保利物業的股價較50天線低6.98%，另外，現價更較200天線低31.96%，令到股價即使短期再作出反彈，亦未必出現技術阻力。

至於市場對集團今年全年的盈利預測為增長21.1%，另外，下一年的盈利預期增長為19.3%，盈利前景相對穩定，至於集團之前5年的年複合盈利增長為26.7%，而往後5年的年複合盈利增長為15.27%，雖然複合盈利增長率回落，但主要是反映未來內房新落成的項目增長放慢下，令到集團可以取得的新項目增長放緩。

保利物業 (06049) 由今年6月1日至今的資金流及股價變化。（圖1）

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的16.97倍，而市場給予集團的預期市盈率為10.19倍，較追蹤市盈率為低，預期整體增長仍然樂觀，加上市盈增長率預測作參考而市賬率則為2.04倍，整體估值仍然較低。

集團過去的派息比率為29%，而上個財年派發0.503元人民幣的股息，股息率為1.63厘，即使市場預期集團今年全年每股派0.57元人民幣，但以現價計算預期股息率亦只相等於1.77厘，息率計算不算吸引。雖然如此，但大戶投資者及機構投資者對集團的興趣仍然濃厚，尤其是保利物業的機構投資者持股比率達到68.92%，雖然股價於今年6月1日至10月27日期間的共錄得11.2%的跌幅，但期間未有明顯的資流走(見圖1)，期間共錄得1.25 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.76 億港元，而散戶則佔當中的0.5 億港元。

保利物業自今年8月14日開始投資者在中央結算戶口的變化。（圖2）

另外按圖二所示，保利物業首十大券商持股比率亦有繼續增加的趨勢，自今年8月底的持股比率92.23%逐步回升至上周的93.05%，而且北水持有保利物業的比率更由8月底的59.7%增加至上周的61.3%(見圖3)，期間增幅為1.6個百份點，雖然增加幅度似乎並不明顯，不過，北水持有單一股份佔已發行股份超過六成，而且更持續地進行加注，相信是反映投資者極為看好股份的發展前景，又甚至短期股價會有較明顯的升幅，才會出現持續的買盤。因此，在大戶投資者及北水持續的看好股份下，投資者可以繼續留意保利物業的股價走勢。

自今年4月底開始北水持有保利物業 (6049) 的比率變化。（圖3）

按保利物業的股價走勢來看，股價在10月初跌至30.30元後曾作出反彈至20天線水平後再度回落並見新低29.55元，不過期間的RSI未有進一步向下，亦未有進一步失守30，令到RSI出現了RSI牛背馳見底訊號，而股價在上周五以大陽燭向上升破20天線阻力，雖然成交額未有大幅升破8月份突破20天線時的成交額，不過，上周五單日的資金流入達到1,230萬港元，當中，大戶投資者更達到1,200萬港元，反映股價在向上突額20天線阻力時，同時有大量資金流入配合。

若果股價在10月19日已見底並成功企穩在30元的支持位之上,按股價由之前阻力位43.45元作為回調浪的起步位，並以整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個回調目標，股價有望以35.30元作為目標，投資者可以在32.00元買入後，上望35.00元，至於股價一旦再返20天線以下，則最好先行作出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。