恒大據報向境外債權人提新方案　以債權換恒大汽車及恒大物業股權

正致力處理債務問題的恒大（3333），據報向境外債權人提出新的債務重組方案。《路透》引述2名消息人士指出，恒大計劃容許境外債權人將持有債權轉變成為恒大旗下2間子公司﹕恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的3成股權。



報道指出境外債權人合共持有總值190億美元恒大債務。消息人士指出若債權人接受換股方案，或導致債權人就其投資承受大幅「削髮」虧損。

報道指出恒大並無作回應。

報道引述其中一名消息人士指出，債權人可以換取恒大汽車及恒大物業股份，有關交易仍待內地監管機構批准；又指出當恒大於9月底時確認，主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施後，部份債權人於2周前提出新方案。

原來的重組方案中發行新的美元債是關鍵一環，可是恒大卻被禁止再發行新的美元債，同時公司在內地的旗艦遭到監管機構調查。

另一方面消息人士則指出，新方案由廣東省政府屬下的工作委員會推動。報道指出廣東省政府未有回覆。

報道指出恒大於周一（30日）被高等法院要求，於12月4日舉行清盤聆訊前提交一個實質的債務重組方案。報道引述行業專家指出，恒大目前最大的挑戰，為說服債權人以及恒大物業及恒大汽車的股東。同時亦引述消息人士指出，債權人小組對新方案的條款並不感到高興。