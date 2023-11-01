HKTVmall 11月2日起用戶派3000元現金券　新用戶須做2步驟

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall宣布，於11月2日至12月31日期間向每個符合資格市民的HKTVmall帳戶派發總值不少於3,000元現金券。HKTVmall指出只要購物滿指定金額，並輸入指定優惠碼便可獲折扣優惠。



HKTVmall指出現金券適用的產品類別各類日常必需品及生活百貨，包括超級市場﹑個人護理﹑化妝護膚等，以及不同商戶專用現金券及商戶實體門市現金券。

HKTVmall指出除卻現有客戶，市民只須於HKTVmall手機應用程式註冊帳戶並綁定住宅地址，即可獲一組專屬現金券。HKTVmall指出，現金券有3種，分別為HKTVmall現金券﹑商戶現金券及商戶實體門市現金券。其中HKTVmall現金券面值分為30元﹑50元及100元。

HKTVmall指出只要在HKTVmall手機應用程式綁定住宅地址，便可以領取現金券。系統已為HKTVmall現有客戶自動綁定帳戶常用地址，客戶毋須額外登記。

HKTVmall表示新客戶先下載及開啟HKTVmall手機應用程式，進入活動專頁，再輸入住宅地址，成功綁定後即可領取專屬HKTVmall現金券。