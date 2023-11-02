美國議息｜聯儲局如預期維持利率不變　稱第三季經濟增長強勁

撰文：蕭通
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美國聯儲局週三（11月1日）公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，目前聯邦基金指標利率介乎5.25至5.50厘區間，仍為美國聯邦基金利率16年來最高。這是聯儲局繼9月決定維持利率不變後，再次決定暫停加息。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。

FOMC聲明指出，第三季經濟活動以「強勁的速度」擴張，重申將評估進一步收緊政策的程度，並指通脹居高不下，FOMC會致力於將通脹率恢復至2%的目標。

聲明強調，金融和信貸狀況收緊可能會打壓經濟活動、招聘和通脹，但影響程度仍不確定。 如果出現影響目標實現的風險，準備「適當」調整政策立場，重申將繼續評估更多資訊。此外，聯儲局將繼續以相同的速度減少國債和抵押債券持有量。

聯儲局本次會議並無發表季度性經濟預測摘要（SEP），主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後將出席記者會。

聯儲局在7月26日加息0.25厘，是FOMC自去年3月以來第11次上調利率，其後在9月宣布按兵不動。短期美國利率期貨交易員認為，今年進一步升息的可能性下降少於20%，並增加2024年6月開始減息的押注。

聯儲局宣布議息結果後，美股升幅收窄。截至本港時間周四（2日）凌晨2時15分，道指報33,115點，升62點或0.19%；標普500指數報4,207點，升13點或0.32%；納指報12,925點，升74點或0.58%。

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