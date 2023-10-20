鮑威爾演說稱謹慎評估是否加息　道指反彈逾百點

撰文：蕭通
出版：更新：

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）10月19日在紐約經濟俱樂部發表演說，稱聯邦公開市場委員會（FOMC）正「謹慎地」評估進一步升息的必要性，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹。 其說法被指偏向溫和，降低市場對再次加息預期。消息帶動美股回升，道指反彈逾百點。

鮑威爾指出，有證據顯示勞動市場正在降溫，一些重要指標已接近疫情之前的水平。但他提醒，美國經濟強勁和勞動力市場持續緊張，仍可能需要聯儲局進一步升息。他表示，為使通脹回到聯儲局設定的2%目標，經濟增長及勞動市場可能需要一段時間放緩。

稱以巴衝突或帶來經濟風險

鮑威爾也指出，聯儲局試需要考慮一些新的「不確定性和風險」。其中包括巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）對以色列的「可怕」攻擊，可能為經濟帶來新的地緣政治風險。聯儲局的作用是監測這些事態發展的經濟影響，而經濟影響仍然高度不確定。

他還指出，最近市場驅動的國債殖利率上升，有助於「顯著」收緊整體金融狀況。但他重申，儘管在降低通脹方面取得了穩步進展，但戰鬥尚未結束，進一步加息的可能性仍然存在，貨幣緊縮狀況的持續時間仍有待確定。

鮑威爾表示，通脹仍然過高，雖然近幾個月出現良好數據，但不知道會持續多久，也不知道未來幾季通脹將穩定在什麼水平。「這條道路可能會崎嶇不平，並且需要一些時間……我和我的同事們團結一致，致力於將通膨率持續降至 2%。」

截至香港時間20日凌晨1時03分，道指報33,793點，升128點或0.38%；標普500指數報4,328點，升14點或0.33%；納指報13,354點，升40點或0.30%。

路透社18日公布一項向100 多名經濟學家進行的調查結果，超過80%人預計下次會議不會升息，大多數人還認為聯儲局已經完成升息。儘管大多數聯儲局官員在9 月會議上表示，預期年底或要再度加息。

根據芝商所的FedWatch工具，交易員目前認為12月不加息的可能性為68%，在鮑威爾發表講話前的比例約50%，而對11月暫停加息的押注保持不變。

美股｜美首領失業救濟人數減　市場靜待鮑威爾談話　道指早段偏軟潘功勝會見美國聯儲主席鮑威爾聯儲局主席鮑威爾指美經濟逐步走出疫情影響　理事鮑曼指仍須加息鮑威爾又說老一套　「手裏沒牌」是聯儲局的本質美國議息｜鮑威爾：適當時候再度加息　軟著陸是首要目標
美國聯儲局
聯儲局議息
鮑威爾
美股
美股