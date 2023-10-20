鮑威爾演說稱謹慎評估是否加息　道指反彈逾百點

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）10月19日在紐約經濟俱樂部發表演說，稱聯邦公開市場委員會（FOMC）正「謹慎地」評估進一步升息的必要性，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹。 其說法被指偏向溫和，降低市場對再次加息預期。消息帶動美股回升，道指反彈逾百點。



鮑威爾指出，有證據顯示勞動市場正在降溫，一些重要指標已接近疫情之前的水平。但他提醒，美國經濟強勁和勞動力市場持續緊張，仍可能需要聯儲局進一步升息。他表示，為使通脹回到聯儲局設定的2%目標，經濟增長及勞動市場可能需要一段時間放緩。

稱以巴衝突或帶來經濟風險

鮑威爾也指出，聯儲局試需要考慮一些新的「不確定性和風險」。其中包括巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）對以色列的「可怕」攻擊，可能為經濟帶來新的地緣政治風險。聯儲局的作用是監測這些事態發展的經濟影響，而經濟影響仍然高度不確定。

他還指出，最近市場驅動的國債殖利率上升，有助於「顯著」收緊整體金融狀況。但他重申，儘管在降低通脹方面取得了穩步進展，但戰鬥尚未結束，進一步加息的可能性仍然存在，貨幣緊縮狀況的持續時間仍有待確定。

鮑威爾表示，通脹仍然過高，雖然近幾個月出現良好數據，但不知道會持續多久，也不知道未來幾季通脹將穩定在什麼水平。「這條道路可能會崎嶇不平，並且需要一些時間……我和我的同事們團結一致，致力於將通膨率持續降至 2%。」

截至香港時間20日凌晨1時03分，道指報33,793點，升128點或0.38%；標普500指數報4,328點，升14點或0.33%；納指報13,354點，升40點或0.30%。

路透社18日公布一項向100 多名經濟學家進行的調查結果，超過80%人預計下次會議不會升息，大多數人還認為聯儲局已經完成升息。儘管大多數聯儲局官員在9 月會議上表示，預期年底或要再度加息。

根據芝商所的FedWatch工具，交易員目前認為12月不加息的可能性為68%，在鮑威爾發表講話前的比例約50%，而對11月暫停加息的押注保持不變。