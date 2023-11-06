MPF｜環球股市低迷致上月人均蝕5934元　GUM指市場11月漸見轉機

環球股市在上月表現令人失望，其中港股全月累計跌幅近4%，導致打工仔強積金帳戶再次出現損失。強積金顧問GUM指出，2023年10月份，強積金成員人均損失5,934元，年初至今共損失了6,405元。



GUM今日（6日）發佈2023年10月份整體強積金表現。受到全球股市繼續不穩影響，強積金表現繼續呈現下滑趨勢。

截至10月31日，「GUM強積金綜合指數」下跌2.6%，報211.84點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.7%，報275.15點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌2.8%，報211.08點；「GUM強積金固定收益基金指數」輕微下跌0.1%，報123.06點。

11月漸見轉機

GUM策略及分析師雲天輝指：「10月份市場氣氛持續悲觀，惟展望11月份漸見轉機。美聯儲於11月1日會議中宣佈維持利率不變，符合市場預期，而且財政部下修發債融資計劃，利好美債美股且令市場更確信加息周期漸入尾聲。隨著中國增發1萬億元人民幣國債，並提高預算赤字目標，市場預期更多措施繼續出台。」

他續指：「退休金屬長期資金配置類別，故不應捕捉市場時機，而中港股市估值持續在低位徘徊，成員可考慮長線配置的投資價值。」