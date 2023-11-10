華為推廣鴻蒙系統生態　中國軟件 (0354) 受惠｜彭偉新

華為於2019年8月正式發佈自家開發的鴻蒙智能裝置作業系統軟件，而該軟件是一款可以支援鴻蒙原生應用和具兼容的分散式作業系統，能將手機、電腦、平板電腦、電視、汽車及其他智能穿戴裝置融合成單一的「超級終端」，能使用戶可以輕易地操作及共用各種裝置的資源。突破了市場上微軟視窗系統、蘋果IOS系統及安卓系統的壟斷狀況，而中國軟件 (0354)把握這個機會，積極地加入推動鴻蒙生態開源的發展。另外，在9月底時公佈夥拍國家電投集團綜合智慧能源，達成戰略合作協，通過「大數據+大模型+AI算法」的創新技術實現負荷與產能預測、儲能經濟性配置、態勢感知與性能分析等數據應用場景模型算法落地，建立多能互補的綜合智慧能源系統，助力碳排雙控。而消息公佈後，中國軟件的股價已由低位逐步反彈，不單止升破所有的移動平均線阻力外，更由之前所形成的一浪低於一浪走勢逐步發展為一浪高於一浪。



中國軟件國際在過去5年的平均Beta值為1.08，系統性風險與大市風險相若。其52周最高位見7.78港元，而最低位則見4.19港元，股價於過去52周累積下跌了3.43%，股價表現較恒指及科技指數為佳。若果以現價6港元計算，現價較50天線高出4.44%，另外，現價較200天線高出10.54%，反映出股價仍然有望作進一步的上升，並未有過份偏離其合理價值。至於集團今年全年的預期盈利增長為10.7%，而在業務增長加快下，明年的盈利預期增長為35.5%，而集團前5年的年複合盈利倒退為4.19%，亦會轉化為未來5年以26.11%作為複合盈利增長。雖然以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的31.05倍，不過，市場仍然給予集團的預期市盈率為14.71倍，較追蹤市盈率為低。

中國軟件國際(354.HK)的機構投資者持股比率為33.39%，並於今年6月15日至2023年11月09日期間的股價共錄得13.64%的升幅，期間，共錄得10.19 億港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的7.24 億港元，而散戶則佔當中的2.95 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上34.58%；而最低則跌至-2.91%，而到11月09日當日則為18.2%，已明顯見到資金流動力正在轉強之中。

至於股價自今年1月5日及1月30日分別在7.78元及7.75元見頂後，股價隨著失守20天線及50天線後，由20天線失守50天線，形成死亡交叉後出現持續下跌，不單失守所有的移動平均線支持，最後更要跌至7月及8月低位4.19港元及4.24港元才見底。雖然在股價見底時，同期的RSI未有明顯出現RSI牛背馳走勢。不過，股價已作進一步反彈，成功收復了所有的移動平均線外，由低位反彈並曾收復整個回調幅的61.8%。雖然股價仍未能向上突破之前跌浪的61.8%反彈目標，不過，隨著資金持續流入，有助股價可以作進一步的反彈，投資者可以等股價作出反彈下，並成功升破該阻力位6.30元水平才買入中國軟件的股份，並上望股價可以重返年初的高位7.50元，投資者可以先行觀望股價作出突破才買入，至於股價一旦失守50天線，亦要先行沽出止蝕離場。

圖1： 中國軟件自6月16日持續見資金流入並累積10億港元的資金流

圖2：中國軟件技術受制前跌浪的61.8%反彈目標6.30元

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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