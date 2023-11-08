拆解百果園 (2411) 持股比重及資金動態　料有後著｜彭偉新

百果園自今年1月16日在香港正式掛牌上市後，體表現未見有明顯的走勢，股價於上市日曾升上最高位7.12港元後，便持續回落不單失守了招股價5.6港元的心理關口外，更一度跌至最低位見4.80港元，令到抽中的投資者曾虧損接近15%。集團主營業績為經營加盟零售網絡及水果交易，與另一家在香港上市的洪九果品(6689)的業務相似，不過盈利能力則以後者較佳。百果園集團今年上半年的純利為2.60億元人民幣，純利率為4.1%，較去年全年的毛利率2.85%稍有改善，不過，以力盟零售網絡的業務來說，純利率的確是低得可憐。



雖然以基本因素來說，百果園集團的確無太大的賣點作為投資，不過，在觀察到百果園的中央結算戶口內的持股結構，至11月3日止，首5大券商持股佔已發行股份的比率達到98.21%，若再加上第6至第10位券證的持股比率0.95%，即首10大券商的持股比率已達到99.16%(見圖1)。有讀者可能會說首10大券商所持有的貨，可能只不過是湊巧集中在相同的券商而已，並不代表是同一批關聯投資者的持股，並不一定代表會有任何打算推高股價的計劃。不過，如果再留意圖3中機構投資者持有百果園的比例只有13.3%，因此，絕對不是因為有大量的獨立機構投資者持貨，並湊巧在同一批券商中開戶所能達到的續果。因此，筆者直覺地認為股份有機會被該批資金炒上。尤其是一向對炒作非常了得的北水，亦在股份在成功成為恒生綜合指數成份股及加入港股通明顯後，在低位密密進行吸納。

百果園集團在中央結算系統內首10大券商持股99.16% 。（圖1）

按中央結算的數據，截至11月6日北水共持有2.91%的百果園集團股份(見圖2)，以該數量來說，相信仍然未满足到北水投資者想買入並能大賺特賺的數量，尤其是現時股份的每日平均成交額平均不到5,000萬港元，未來要甩身的話的確並不容易，尤其是自今年6月14日以來，大戶投資者已在市場上累計買入了2.58億港元的股份，而散戶投資者則只買入了4685萬港元的股份，反映出的確有投資者在密密吸納股份，雖然市場現時只有極少的報告有分析該股，而暫時只有該股上市時曾有券商給予過7.46港元的目標價作為參考，因此，暫時只能以該水平作為短期目標，即股價暫仍然有19%的潛在上升空間。

深圳北水持續買入百果園集團的股份至2.91%。（圖2）

不過，筆者若考慮到該股首5大券商持有的比率已達到98.2%，而首10大券商持股比率更上升至99.16%，以及北水開始密密在市場上買入，而大戶資金已在市場上掃入2.58億的股份，因此在這麼多的恰巧事件同時在百果園集團的股份中發生，筆者相信投資者的目標價格肯定會更加進取。但由於該股的集中度非常高，整體走勢亦會有較高的投資風險，因此，筆者只建議投資者純作觀摩，多加留意該股的短期走向。

市場大戶由6月14日至今已在市場上掃入2.58億港元的百果園集團股份。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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