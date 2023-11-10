大劉劉鑾雄｜投資恒大甘比冇做決定：話我蝕500億、賺個啲唔計？

華人置業（0127）前主席劉鑾雄與中國恒大（3333）董事局主席許家印一直以來關係密切。據報當年中國恒大上市，劉鑾雄亦認購股份。近年受累國家收緊房地產措施，內房市道轉弱，恒大出現大規模債務問題，股、債雙殺，因此華置持有的恒大股份及債券亦有虧損。

今日劉鑾雄舉行記者會，回應市場傳聞。他表示不會透露實際虧損的數字，就稱太太甘比「從來冇決定，所有投資啲嘢，賺係我、蝕都係我。」

他稱廣東省都有份投資恒大，對方「只係蝕咗400幾億」，反問「報紙話我蝕500幾億，賺個啲唔計？」直言，「蝕幾多、賺幾多唔重要，你睇，有冇人追我孖展？」

提到有沒有與許家印聯絡，他最初稱不回應，但就指「相信都冇人聯絡到佢」他表示自己從來無對許家印生氣，「只嬲自己」，而太太甘比同甘比家姐曾多次提醒出售恒大投資，最終並無出售。

內房方面，他表示中國政府著急處理問題，他一個人只是「沙灘上的一粒沙」，目前只可以wait and see（觀望），又認為坊間傳聞不少是不合理的，包括有外媒稱中國平安 （2318） 被要求接管碧桂園 （2007） ，問過內乎朋友，對方稱「3萬噸的船要沉，交由1萬噸的船來救」。

他又稱，「今日經濟環境，在香港，要自保，安然渡過，希望快得一年﹑至年半，若高息情況持續下去，會不少公司亦有壓力「小心、小心、再小心」。

今次涉及的網上文章有五篇，主要分兩大重點，第一是華置投資恒大股票及債券後，受累內地房地產市場轉差而出現虧損。文章形容大劉「被許家印坑掉了2百億」，又指「清倉恆大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！ 」

投資恒大現虧損 曾私有化華人置業

翻查資料，華置曾於去年3月發盈警，透露涉及恒大的已變現虧損及未變現虧損約78.7億及30.5億元，合共109億元，惟之後未有再更新虧損的水平。另外，「甘比」陳凱韻亦曾於2021年斥資30億元認購，以配股價每股27.3元計入股恒大汽車 （0708），但恒大汽車股價最新已跌至0.46元。

在2021年底，劉鑾雄「出山」，以作價為每股4元有意私有化華人置業，最終被否決。