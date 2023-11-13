申洲國際 (2313) 底部已確認　料延續浪接浪上升｜彭偉新

申洲國際 (2313) 是一家全球領先的紡織企業，業務涵蓋紡織品的研發、生產和銷售。集團的主要產品包括紡織面料、針織面料、服裝、家居紡織品等。而集團在全球擁有廣泛的客戶群體，主要客戶包括Nike及Adidas等全球知名的服裝品牌、零售商及其品牌代工商。集團為供應鏈合作夥伴，提供高質量的紡織產品和解決方案，透過與客戶的密切合作，致力於滿足客戶的需求，提供具有競爭力的產品和服務。申洲國際在業務發展過程中，注重技術創新和研發投入。集團擁有先進的生產設施和技術，不斷推動紡織行業的發展，並透過提升自身的競爭力和市場份額，以及不斷擴大產品線和拓展全球市場，加強在紡織行業的領先地位，成為全球紡織領域的重要參與者之一。



申洲國際上周五的收市價為81.2港元，全日下跌了0.75港元，跌幅為0.92%。集團在過去5年的平均Beta值為1.17，系統性風險稍為高於大市。其52周最高位見109.7港元，而最低位則見59.6港元，雖申洲國際的股價曾一度持續下跌至5月底時60.80元，不過，近日在股價反彈下，過去52周累積上升了16.33%，股價表現跑贏恒指及國企指數的同期表現。以現價81.2港元計算，申洲國際的股價較50天線高出7.02%，另外，現價較200天線高出3.4%，走勢仍然屬於初期的反彈走勢，投資者可以留意該股的表現。

至於集團今年全年盈利預期會倒退3%，不過，隨著內地經濟增長有望恢復過來，明年的盈利預期增長為25.1%，預期當內地經濟恢復增長後，集團未來5年的年複合盈利增長會由之前倒退4.1%，轉變為18.24%的增長。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的26.27倍，市場給予集團的預期市盈率為17.27倍，較追蹤市盈率為低。另外，集團過去的派息比率為59%，而集團今個財年已派發1.91港元的股息，股息率為3.40厘，市場預期集團今年全年每股仍然可以派發1.9港元的股息，以現價計算預期股息率相等於2.3厘，較過去5年平均股息率1.76厘為高。

申洲國際自今年6月19日起持續錄得資金流入紀錄。（圖1）

集團的機構投資者持股比率為31.98%，雖然股份由7月14日至11月10日期間的共錄得0.12%的跌幅，不過期間並未有錄得資金流失，反而共錄得29.53 億港元的資金流，當中大戶佔其中的23.32 億港元，而散戶則佔當中的6.22 億港元，反映股份受大戶投資者的歡迎。尤其是期間大戶投資者的坐貨比率已由最低的-1.99%，回升到11月10日的11.64%，反映投資者對其信心仍然充足。

市場對申洲國際的目標價定為98.36港元，距離現價81.20元仍然有21%的潛在升幅，股價自今年1月底時升上109.70港元見頂後，便持續回落，並跌至5月份最低位見60.80港元後，才開始逐步作出反彈並在形成了一浪高於一浪走勢後，股價上周五再跌返20天線，不過未有失守整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標後再度回穩，預期股價可以在現時低位繼續作出反彈，以該走勢來說，配合市場的目標價，基本都是在最近的高位之上，投資者可以在81.00元買入，上望92.00港元，若果失守前支持位79.40元則要先行沽出止蝕。

申洲國際股價由低位60.80港元持續上升，有望向前跌浪的61.8%反彈月標進發。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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