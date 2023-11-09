上海復旦 ( 1385 ) 炒高　採用華為晶片消息　睇高一線？｜彭偉新

美國對華實施的新一輪晶片出口限制，令到內地主要科技巨頭需要另擗新的替代品，以確保不會因為美國的晶片出口限制而無法按原有的業務目標發展。為了應對愈收愈緊的限制，有消息指科技巨頭百度已轉投華為，購買由華為設計及生產的人工智能晶片，以繼續開發已經啟動的兩個大型語言模型系統Ernie及LLM。而今次所採購的晶片總規模，傳聞會達到4.5億元人民幣。雖然以工藝來說，華為所生產的晶片未必可以直接與原有的NVIDIA匹敵，不過，在無其他可行的方案下，轉而向華為進行採購，其實未必是不可行的方案。



就消息的公佈後，市場認為會有更多的科技企業會仿傚百度向內地晶片企業探購晶片，因此，周二市場投資者借助該消息把多隻晶片相關的股份推高，雖然最後並非每一隻股份的升幅都能持續到收市水平，不過，當中上海復旦是其中一隻在過去4個交易日內同時形成了4連升及4連陽走勢，股價表現非常強勁。

其實，上海復旦主營業務分別是為集成電路產品的設計、開發及銷售；集成電路產品測試服務，雖然業務當中的確有為集成電路產品進行設計及開發，不過並非一些非常高端的晶片，只是部份較低端並用於安全及識產品所用的晶片，因此，炒高後若估值太高股價會有回吐的風險。

至於上海復旦周三收市價為17.04港元，全日上升了0.06港元，升幅為0.35%。集團在過去5年的平均Beta值為0.6，系統性風險低於大市。其52周最高位見42港元，而最低位則見12.68港元，股價於過去52周累積下跌了54.3%，股價表現較標普500指數的同期表現跑贏16.8%。以現價17.04港元計算，上海復旦的股價較50天線高出5.37%，另外，現價較200天線低34.02%。以股價走勢來說，整體估值仍然未太過高，雖然集團今年全年的預期盈利倒退2.6%，但明年的盈利預期增長可以達到18.2%。

上海復旦大戶資金流仍然持續回升有助推動後市進一步向上 。（圖1）

以現價計相等於上海復旦於過去12個月的追蹤市盈率的14.96倍，而現價的市賬率則為2.6倍，集團過去的派息比率若為13%，市場預期集團今年全年每股派0.15元，以現價計算預期股息率相等於0.89厘，以息率計算並不吸引。不過，上海復旦的機構投資者持股比率為46.11%(見圖1)，再加上大股東的持貨，貨源算是相對集中。由6月13日至2023年11月08日期間，雖然股價共錄得13.59%的跌幅，但並未有錄得資金流出，反而共錄得1.75 億港元的資金流，當中大戶佔其中的1.59 億港元，而散戶則佔當中的0.16 億港元，顯示大戶投資得看好股份刖景。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.29%；而最低則跌至-14.9%，而到11月08日當日則回升升上11.54%，反映出投資者普遍看好整體的股價前景。

上海復旦股價於今年6月底至7月中多次升上21.60元水平受阻後，股價持續回落並向下跌穿多條的移動平均線，更持續跌返最低位見12.68元，雖然北水未有明顯買入上海復旦的持倉比率，不過，當股價跌至最低位後，即10月29日後，便開始見到北水的總持倉比率回升，由10月24日的26.05%增加至11月7日的26.34%(見圖2)，期間增加了約29點子的持貨。若果以今年6月底開始的整個回調浪總跌幅，以黃金比率61.8%作為反彈目標，股價可以逐步反彈至18.30元水平，到時只要未見明顯的沽壓，甚至最後可以突破該阻力位後，股價重返之前18.30元的跌浪起步。投資者可以在17.00元以下水平買入，上望18.30元，至於股價跌至50天線的話，亦要先行沽出止蝕。

北水在上海復旦總持倉比率稍回落但近日再度回升無損上升動力。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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