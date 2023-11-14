中興通訊 (0763) 受惠電信行業AI發展　預期市盈率7.58倍｜彭偉新

中興通訊（0763）是一家全球領先的電信設備和解決方案提供商，在全球範圍內擁有廣泛的業務和客戶群，基本業務涵蓋了許多領域，包括移動通信網絡、固定網絡、雲計算和數據中心、物聯網、大數據和人工智能等。該公司提供的產品和解決方案包括基站設備、光纖通信設備、數據通信設備、無線通信設備、軟件和服務等。



集團在4G和5G技術方面具有豐富的經驗和技術實力，在全球範圍內建設了眾多先進的移動通信網絡。中興通訊的產品和解決方案被廣泛應用於全球各地的運營商和企業網絡中，為用戶提供高速、可靠的通信服務。另外，集團在研發和創新方面也表現出色。該公司不斷投入大量資源進行研發，致力於推動行業的技術進步和創新應用。中興通訊在5G、物聯網和人工智能等領域取得了重要的突破和成就，並為行業的發展做出了重要貢獻。



中興通訊上日的收市價為18.84港元，全日上升了0.66港元，升幅為3.63%，在連續作出4日回調後再度以陽燭收市，更向上升近20天線阻力。集團在過去5年的平均Beta值為0.49，系統性風險低於大市，其中的一個原因是內地5G技術被美國封殺，令到集團在西方市場的發展受到限制。

不過，隨著部份西方國家加快5G網絡發展，以及內地電信商開始由一般伺服器轉往AI伺服器，集團開始再受到市場的關注。52周最高位見32.3港元，而最低位則見15.18港元，股價於過去52周累積上升了16.84%，股價表現跑贏恒指、國指及科指同期表現。以現價18.84港元計算，中興通訊現價仍然較50天線低13.97%，另外，更較200天線低28.16%，走勢被過份低估，尤其是股價於10月底時，更低於50天線接近27%後，低水情況開始改善，預期股價會作進一步旳收復，並有機會逐步向50天線進發。

至於集團今年全年的預期盈利增長預期為15%，至於明年的盈利預期增長仍然可以維持在14%，預期部份西方市場可以重新打開，集團未來5年的年複合盈利增長可以維持在14.26%，只稍為低於之前5年的年複合盈利增長為19.3%。若果以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的8.82倍，由於市場對集團未來前景抱有較樂觀的看法，市場給予集團的預期市盈率為7.58倍，較追蹤市盈率為低。

中興通訊 (0763) 雖然股價持續回調，但資金仍繼續流入。（圖1）

中興通訊（0763）過去的派息比率為20.94%，集團上個財年已派發0.4元人民幣的股息，股息率為2.3厘，市場預期集團今年全年每股派0.46元人民幣，將稍勝去年的情況，以現價計算預期股息率相等於2.6厘，較過去5年平均股息率1.21厘為高，不過，並不算非常吸引。現時，中興通訊的機構投資者持股比率為33.99% （見圖1），股價於今年6月16日至2023年11月13日期間的股價共錄得32.59%的跌幅。

不過，未有錄得資金流走，相反，期間共錄得6.96 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.8 億港元，而散戶則佔當中的4.16 億港元。而大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.07%；而最低則跌至-6.03%，上日已由低位反彈至4.78%，反映資金流走勢有所改善。

股價自今年7月高位32.30港元水平持續回落並向下跌穿所有的移動平均線後，最低曾跌至10月底的17.04港元，拉低RSI跌穿30水平，不過，股價開始出現見底反彈的跡象，更開始在股價重返10天線後，RSI已重返30以上，走勢逐步轉強，在過去兩個交易日北水開始在市場增持中興通訊0.6個百份點，令到北水持股比率上升至32.3%，反映北水投資者對中興短期股價有看好的預兆，投資者可以跟北水在18.80元水平買入，若果以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價可以上望22.80港元(見圖2)，不過，若果股價再度跌穿11月初低位17.00元，則要先行沽出止蝕離場。

中興通訊 (0763) 股價有見底之勢按黃金比率38.2%反彈上望22.8港元。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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