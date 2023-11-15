中石油 (0857) 受惠冬季油價回升所支持　呢個位可買入｜彭偉新

油價近日反覆波動，尤其是在以色列向加沙地帶發動攻擊後，市場曾一度擔心國際油價會大幅飊升，不過，其後在未有進一步擴大戰事後，油價由高位90.78美元水平回調，更一度跌至低74.91美元後喘定，預油價反覆回調的走勢已經結束，並預期在北半球進入冬季後，油價會再度反彈，而市場預期的合理油價為82美元至86美元，因此，預期對有上游業務的中國石油有利好的推動作用。尤其是中國石油的股價曾由9月份高位6.05元水平反覆回調至近日低位4.86元，回調幅度達到兩成，近日股價跌至保歷加通道底部，而RSI更成功形成了一底高於一底的牛背馳走勢，股價有望在短期內明顯反彈。



中國石油在過去5年的平均Beta值為0.89，系統性風險稍為低於大市，主要是過去的油價持續在高位徘徊。其52周最高位見6.05港元，而最低位則見3.26港元，由於油價升，股價於過去52周累積上升了48.97%，股價表現較恒指及國指強勁。以現價計算，中國石油的股價較50天線低8.29%，另外，現價較200天線亦低2.06%，反映過去兩個月的回調幅度較大，一旦股價見底後，反彈幅度仍然會較明顯。

市場預期集團今年全年的預期盈利增長為8.8%，不過，油價暫時仍然難有大幅的上升空間，令到明年的盈利預期有機會倒退2%，以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的5.29倍，市場給予集團的預期市盈率為5.65倍，稍為高於追蹤市盈率。現價計算的市賬率則為0.6倍，反映整體估值仍然低企。集團過去的派息比率接近50%，預期集團今年全年每股可派0.47元，以現價計算預期股息率相等於9.34厘，較過去5年平均股息率5.93厘為高，令到股份仍然合適作為收息股的選擇。

中國石油 (0857) 技術走勢有望在回調38.2%後反彈再試頂。（圖1）

中國石油的機構投資者持股比率為32.19%，於今年6月19日至11月14日期間的股價雖然錄得10.99%的跌幅，不過只錄得少量的資金流出，但期後再度錄得資金流入，令到期間共錄得4.2 億港元的資金流，當中大戶佔其中的6.74 億港元，而散戶則佔當中的-2.54 億港元。由於股價在近日回調期間，只跌至整個自去年10月低位開始形成的反浪總升幅的38.2%回調目標便開始反彈，而且更見到RSI形成RSI牛背馳，預期股價可以作進一步的反彈，投資者可以先行在5.10元水平買入，上望回調浪的起步位6.00元，至於股價一旦失守38.2%的回調目標4.85元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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