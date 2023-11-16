石藥集團 (1093) 新藥獲認定　助股價扭轉下降走勢｜彭偉新

石藥集團 (1093.HK)主要業務包括研發、生產和銷售醫藥產品，屬於綜合性的醫藥集團，石藥在藥物研發、生產和市場銷售方面擁有豐富的經驗和專業知識。集團在藥物研發領域投入了大量資源，致力於開發創新的藥物和治療方案，擁有一支優秀的研發團隊，並與國內外的科研機構和合作夥伴合作，推動藥物研發的進展。集團的產品涵蓋多個治療領域，包括心血管、消化、免疫、神經科學和癌症等。而集團旗下的無資附屬公司與康寧傑瑞製藥 (9966) 合作研發的KN026聯合化療，已獲中國國家藥監局藥品審評中心授予胃癌突破性治療藥物認定。



石藥集團上個交易日的收市價為7.2港元，全日上升了0.37港元，升幅為5.42%，主要是受惠大市回升的帶動。集團在過去5年的平均Beta值為0.88，系統性風險低於大市，另外，其52周最高位見10.3港元，而最低位則見5.2港元。以現價7.2港元計算，石藥集團的股價較50天線高出19.86%，另外，現價較200天線高出2.4%，走勢屬於強於中、長線走勢。

市場預期集團在下一年的盈利預期增長為8.9%，不過，由於內地推出的中央採購制度令到藥物價格下跌，進一步對集團的毛利會繼續受壓，令到集團未來5年的年複合盈利增長率會由之前的16.94%，回落至未5年的7.32%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的12.31倍，市場給予集團的預期市盈率為11.6倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.67倍。

石藥集團 (1093) 自6月23日的資金流持續增加助股價上升動力 。（圖1）

石藥集團過去的派息比率為37%，而集團今個財年已派發0.075港元的股息，股息率為1.04厘，不過，市場預期集團今年會繼續每股派息0.28元，以現價計算預期股息率相等於4.1厘，較過去5年平均股息率1.85厘為高。石藥集團的機構投資者持股比率為32.78%，並於今年6月21日至2023年11月15日期間的股價共錄得4.8%的升幅，期間，共錄得24.26 億港元的資金流，當中大戶佔其中的17.44 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的6.82 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率回升上9.69%，反映大戶投資者選擇續持有股份的比率接近10%，以指數成份股計算已經屬於較高水平。另外，北水持有石藥集團的比重亦見持續上升，已由今年9月底時持倉比率10.42%(見圖2)升上11月14日時的12.60%，在北水持續買入下，會有助推高股價走勢。

石藥集團股價於去年11月升上最高位10.36元後見頂並在跌穿50天線支持後，持續下跌並形成了一浪低於一浪走勢，股價於10月5日見低位5.20元後，走勢才開始回穩，更在9天RSI於8月時已先行見底，形成了RSI牛背馳走勢後，股價有望見底回升，而股價在連續上升，拉動股價升破10天線至100天線的阻力後，股價已在上日升破整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，預期在RSI再升破70的強勢後，股價可以進一步上升，並以整個回調浪總跌幅的61.8%作為下一個上升目標，投資者可以在7.20元水平買入，上望8.40元，若果股價跌穿20天線請先行沽出止蝕。

石藥集團 (1093) 北水持倉比率上升至12.6%反映北水持續看好。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。