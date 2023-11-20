DayDayCook赴美首掛倒插近27%　朱嘉盈視林鄭為榜樣言論最惹火

經營烹飪平台及飲食品牌日日煮（DayDayCook，美：「DDC」），上周五在美國納斯達克首掛，惟最終收報大跌近27%。上周五開報8.5美元後，之後持續受壓，跌幅一度擴大至33%，低見5.67美元，其後跌幅稍微收窄，收市仍跌26.94%至6.21美元，市值約降至1.2億美元。



日日煮工作室於2015年成立。(盧翊銘攝)

朱嘉盈持股量已降至0%

大受煮食新手歡迎的「DayDayCook（日日煮）」由朱嘉盈（Norma）於2012年成立，之後獲新世界（0017）執行副主席鄭志剛旗下K11投資、恒地 （0012） 聯席主席李家傑旗下私人投資公司，以及阿里巴巴創業者基金等投資。

而招股文件顯示，目前朱嘉盈持股量已降至0%，其丈夫Samuel Derk Shuen Lim旗下Voodoo Enterprise則持有7.9%；鄭志剛旗下K11投資則持有12.8%。

近期人氣旺盛的本地初創烹飪平台DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈，亦盛傳有意代表建制派參選。（資料圖片/羅君豪攝）

過去曾稱林鄭是其「人生榜樣」

事實上，朱嘉盈言論甚為惹火，曾於社運期間，指時任特首林鄭月娥是其「人生榜樣」及「wonderful leader」，同視美心太子女伍淑清為「偶像」，引來漫罵。

而其所分享的煮食資訊，亦遭觀眾質疑，包括接雞湯品牌廣告教煮「上湯蟹柳浸白蘿蔔」，被批食譜過份簡單。「精油煮食」事件，Day Day Cook就在Facebook提出使用精油取代乾香草及人工調味品的食譜，如煮香草番茄濃湯時，可加羅勒精油及百里香精油調味，亦引不少網民留言抨擊，指食安成疑。