DayDayCook赴美SPAC上市　路演文件獨家曝光　去年疫市收入近3億

近日香港初創公司迎來一陣上市潮，繼本地電商友和及貨運平台GOGOX申請在港上市後，以網上烹飪平台起家的日日煮（DayDayCook），也計劃赴美以SPAC形式上市，可望成為香港首間以此方式上市的初創公司。



日日煮以拍片教人「煮餸」起家，近年大舉進軍內地，打著「新零售電商」的旗號，但具體營運表現外界知之甚少。《香港01》取得該公司的路演文件，發現一如許多初創，日日煮仍處燒錢階段，預計2023年才有錢賺。換言之，若未能包裝成「新經濟股」，恐過不了本港盈利門檻一關，今次選擇與SPAC合併赴美上市，亦收集資之效。



以網上烹飪平台起家的日日煮，計劃赴美以SPAC形式上市，可望成為香港首間以此方式上市的初創公司。（網上圖片）

由香港人朱嘉盈一手創立的網上烹飪平台日日煮（DayDayCook），近年在香港漸趨低調，早已轉戰內地，經營模式亦由原來在網上拍片教烹飪，逐漸發展成有一系列自家產品、主打「直播帶貨」的「新零售電商」。

公司上周宣布與同屬港資的美國特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global Business Acquisition Limited（Ace）合併，估值高達3.77億美元﹙約29.4億港元﹚。成事的話，將會成為第一間香港初創公司，赴美以SPAC形式上市。

翻查資料，日日煮今年2月完成了C1輪融資，獲恒地（0012）斥2,500萬美元撐場。此前公司已獲阿里巴巴創業者基金、新世界（0017）副主席鄭志剛名下K11 Investment、AMTD、合一資本、香江集團、Tails capital等中港基金入股，可謂星光熠熠。

日日煮創辦人朱嘉盈在2012年放棄高薪厚職，全程投入日日煮的發展。(資料圖片/羅君豪攝)

6年前轉型「內容電商」 現靠賣自家食品淘金

畢業於美國華盛頓大學金融系的朱嘉盈，回流香港曾任職銀行證券分析師，其後發現香港女性不愛煮飯，故萌生了在網上教人簡易烹飪的念頭。至2012年小試牛刀，最初透過工餘時間拍片教烹飪，在YouTube盛行的年代，短短幾個月就累積了十幾萬訂閱者，令她發現其中的龐大商機，毅然放棄高薪厚職，全程投入日日煮的發展。

在香港發展不俗，早在2012年成立之初，其在Youtube和內地視頻平台上的食譜影片，已擁有逾3,000萬次瀏覽量。其後，還在港開設了實體門店「日日煮工作室」，在疫情前開設烹飪班。不甘在香港這個彈丸之地發展的朱嘉盈，2015年搬至上海居住，開始進軍內地。日日煮亦慢慢定位為「內容電商」，由最初的網上烹飪平台進化成生活品牌，大賣自家品牌的食品，包括養生茶飲、Ready-to-cook食材包、植物肉產品等。

目前日日煮的產品包括加熱即食食品及植物肉等，銷售點包括超級市場、便利店及網上平台。（資料圖片）

據《香港01》取得的公司路演文件顯示，日日煮2020年全年付費用戶達840萬，而截至今年3月底止，擁有8,000萬個活躍觀看者，跨平台內容的每月瀏覽量日日煮多達4.75億次，在抖音、快手及Bilibili等平台每月直播時數達200至300小時。簡單而言，公司經營模式是先在社交媒體「試水溫」，假如新菜式反應踴躍，就會籌備該菜式成預製食品，並再透過KOL宣傳，以增加市場銷售。目前日日煮的產品包括加熱即食食品及植物肉等，如加熱火鍋、加熱餸菜包等；銷售點包括超級市場、便利店及網上平台。

仍處燒錢階段 預計2023年轉賺

拆解其業務分布，儘管自詡為新零售電商，但現時收入仍依賴其自家品牌食品銷售，而在內容營銷方面，則依賴抖音、快手及Bilibili等直播平台。業務聽落多元化，但單靠製作內容教烹飪，難以擔大旗。因此，公司重點變現能力仍側重於電商及線下銷售渠道。

去年因疫情緣故，日日煮的實體烹飪班全部煞停，只能靠網上內容及食品撐住。在疫情期間，民眾留家時間因而有所增加，理應對其內容流量及ready-to-cook食品有幫助，但日日煮去年收入卻下跌26%。路演文件披露，日日煮2019年及2020年收入分別是5,070萬美元﹙約3.95億港元﹚及3,740萬美元﹙約2.92億港元﹚，EBITDA分別蝕1,290萬元及蝕1,040萬元。

日日煮除了烹飪書，還推出一系列自家品牌食品。（網上圖片）

公司同時預測，今年全年收入4,640萬美元，毛利1,710萬美元，EBITDA則蝕1,060萬元。2023年預測收入則將升至1.281億美元，EBITDA轉賺530萬美元。換言之，日日煮尚有兩年才可達到盈利，現時仍要燒錢搶市佔。

日日煮將業務拓展至自家食品，全因看中內地ready-to-cook食品市場龐大，國海證券預期2027年ready-to-cook食品市場份額達1,500億美元。日日煮以一系列的熱門食品作招徠，但內地競爭十分激烈，其它有推出ready-to-cook食品的公司，如海底撈（6862）、統一（0220）、康師傅（0322）等食品商一早扎根於內地，要從中分一杯羹不是易事。

上環差館上街24號地下，正是朱嘉盈開設的日日煮工作室地址。(盧翊銘攝)

SPAC + PIPE 確保成功集資

距離實現盈利目標仍有兩年，也可能是日日煮今次選擇以SPAC合併、以便快捷地上市的原因。近年港交所收緊了上市門檻，中小企要達到三年賺取5,000萬盈利才達到上市門檻，除非日日煮能說服港交所其定位屬新經濟領域。

按最新安排，日日煮現有的管理團隊將在交易完成後，繼續經營合併後的新公司。Ace計畫以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約3,000至4,000萬美元。若沒有股東贖回，合併後的新公司在成交時的預估價值約為3.77億美元，並將從Ace的信託帳戶獲得4,690萬美元現金。

Argyle Street Management執行董事黃科凱表示，「PIPE好普遍，只要有人注資，符合佢個minimum cash closing condition，就唔怕股東行使贖回權」。（羅君豪攝）

本地知名對沖基金公司Argyle Street Management Limited執行董事黃科凱表示，「好多時目標公司同SPAC合併，都對SPAC有最低現金要求，因為SPAC的IPO投資者可以選擇以IPO成本價（10美元） 贖回股票，如果大部份IPO投資者都選擇贖回，目標公司在合併後只能得到上市地位，但未能逹到融資目的」。因此，SPAC與目標公司會以私募投資公開股票形式 「Private Investment in Public Equity（PIPE）」向機構投資者發行SPAC的股票融資，以確保在合併時，SPAC能達到最低現金要求。

翻查ACE及日日煮的美國上市文件，發現ACE最少要在合併時，有1,500萬美元留在信託基金，或者從其他股權融資方式獲得1,500萬美元。同時，日日煮以10美元一股，向公司原有股東或董事籌募1,000萬美元。換言之，日日煮要成功與ACE合併，至少要有2,500萬美元在信托基金內，方可收融資效果。