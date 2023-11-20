港交所：衍生產品市場下月22日起實行新持倉限額措施

港交所（0388）公布，待監管機構批准後，旗下衍生產品市場將於12月22日起實行新的法定持倉限額規定，屆時股票期權及期貨市場，將實施五級持倉限額制度，而港交所多隻人民幣（香港）貨幣衍生產品的持倉限額將提升。



根據去年的諮詢總結，港交所股票期權持倉現行的三級模式，將會新增新增兩個級別，即20萬及25萬張合約，令限額提升至25萬張合約。另外，現時每個到期月份5,000張合約的股票期貨持倉限額模式，將會改為設定淨持倉限額的五級模式。

至於適用於小型恒生指數及小型恒生中國企業指數合約的額外持倉限額，則將會被移除。

另外，因應證監會修訂法定持倉限額的規定，美元兌人民幣（香港）期貨及期權、小型美元兌人民幣（香港）期貨，以及人民幣（香港）兌美元期貨所有合約月份持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額，將增加至3萬；美元兌人民幣（香港）期貨及期權現貨月持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額將增至1.5萬。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，交易所一直努力引入不同的市場微結構提升措施以增加市場的活力和吸引力，非常高興能夠實施衍生產品市場持倉限額的修訂，為投資者提供更多機會及彈性，使他們能夠妥善管理其所需承受之風險，同時確保整個市場有適當的風險控制。