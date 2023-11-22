鄭家純訪問預告分家？　惹周企部署上市憧憬｜彭偉新

近日，新世界發展﹙0017﹚主席鄭家純博士在談到家族生意時，引發了許多討論。他的發言不僅成為城中的熱門話題，也成為投資者關注的焦點。特別是考慮到周大福企業系內的架構和過去一段時間的發展，雖然未來存在各種可能性，但某些基本設定應該不會改變。值得一提的是，周大福企業之前大筆投入在新創建的收購，可能為周大福企業未來整體分家上市鋪平了道路。鄭博士在訪談中提到他成功遊說其先父讓周大福珠寶成功上市，並表示希望將業務進行分拆。



就現時而言，新世界發展、新創建以及其他相關事業已由專業人士掌控並各司其職。每家公司所從事的業務也有明確的分工，新世界發展專注於地產相關業務，而新創建則專注於投資和基建業務。目前集團中只有周大福企業尚未上市，因此不排除在媒體中發表言論的目的是為了預示集團整體上市的計劃。

鄭家純在訪問提到，當年父親鄭裕彤不希望周大福珠寶上市，彤叔所持的觀點，不希望業務受到別人的監管，不缺錢，不需讓外人來監管。純官提倡上市的目的是希望由別人來監管，大家持有南轅北轍的意見，問題到最後經過幾次的討論，父親最終跟隨純官的意見去做，周大福珠寶最終於2011年12月上市。

至於已上市的新世界發展，昨舉行新世界股東大會，審議包括重選鄭家純、鄭家純侄子兼新世界非執董鄭志恒等董事的議程。鄭家純獲得80.38%的贊成票，19.62%的反對票 。

新世界發展周二的收市價為15.70港元，全日上升了0.20港元，升幅為1.29%。集團在過去5年的平均Beta值為0.85，系統性風險低於大市。集團今個財年未計算特別股息，已派發0.76的股息，股息率為4.9厘，而特別股息則會在11月23日除淨。雖然市場預期集團今年全年每股派0.6元，以現價計算預期股息率相等於3.87厘，較過去5年平均股息率6.66厘為低，但由於集團未來會以地產發展為主要的核心業務，相信在息口將逐步見頂，以及集團鬂投資地產項目將會逐步駿工，會為集團帶來穩定的收益，因此對估值的修復有正面作用。

新世界發展於6月29日至11月21日期間資金流狀況 。（圖1）

新世界發展於今年6月28日至11月21日期間的股價共錄得19.1%的跌幅，不過，未有引發資金流出，相反，期間，共錄得14.93 億港元的資金流，當中大戶佔其中的11.28 億港元，而散戶則佔當中的3.65 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.19%；而最低則跌至1.18%，而到11月21日當日則為6.38% (見圖1)，反映出大戶投資者對新世界的整體前景仍然抱有較樂觀的憧憬，有助股價確認在14.08元為走勢的底部。

股價於今年1月曾升上最高曾升上25.2元後見頂回落，而且股持續回調下，向下跌穿了各移動平均線支持後，最低兩次跌至14.00元水平後開始作出反彈，而且RSI在股價見底前，已先行在今年8月見底，形成了RSI牛背馳走勢。而在股價向上升破50天線後，相信20天線可以在短期內向上升破50天線阻力，令到走勢上出現黃金交叉，預期股價可以作進一步的上升，若果以整個跌浪總跌幅的38.2%作出反彈，上望18.2元(見圖2)。投資者可以在15元水平買入，上望18元，至於股價一旦失守之前低位14元宜先行沽出止蝕。

新世界發展股價以38.2%作出反彈上望18.20元 。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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