冬天供暖氣燃氣需求上升　昆侖能源 (0135) 受惠｜彭偉新

昆倫能源 (0135) 的主要業務範圍包括在內地、哈薩克斯坦、阿曼蘇丹國、秘魯及泰國進行石油和天然氣勘探，另外，更在內地從事天然氣銷售 、液化石油氣銷售及從事液化天然氣加工與儲運等業務，集團在石油勘探和生產領域具有重要地位。以現價計相等於過去12個月的追蹤市盈率的10.69倍，另外，市場給予集團的預期市盈率為7.94倍，較追蹤市盈率為低。而且現價計的市賬率只有10.94倍，加上集團的股價對營收比率只有0.33倍，企業價值對收入為0.25倍，整體估值均屬於中資燃氣股的低位。



雖然昆侖能源(135.HK)過去的派息比率為41.8%，而集團上一個財年派發0.2871港元的股息，股息率相等於3.9厘，息率不算得太高，而市場預期集團今年全年每股繼續派發0.29港元的股息，預期股息率相等於4.02厘，與過去5年平均股息率4.04厘相若，因此，在現時的高息狀況下不算太過吸引。不過，隨著內地進入冬季，而太多數的省市由上周已開始陸續為居民供暖，因此，將對燃氣的需求會明顯增加。而且內地開始逐步對於居民用氣的價格作出合理的調升，以降低內地燃氣行業所面對於成本問題，有助改善集團及行業的整體盈利能力。

昆侖能源 (0135) 自今年6月28日起資金流及坐貨比率的改變情況。（圖1）

昆侖能源(135.HK)於上個交易日的收市價為7.25港元，全日上升了0.11港元，升幅為1.54%。集團在過去5年的平均Beta值為0.84，系統性風險低於大市，主要是受到限價因素，令到昆侖能源的股價一直低於其合理價格。其52周最高位曾見7.75港元，而最低位則見5.16港元，股價在過去52周累積上升了31.5%，股價表現較恒指及國指為佳。以現價7.25港元計算，昆侖能源的股價較50天線高出8.74%，另外，現價較200天線高出12.77%，兩者均反映出短期股價走勢已經全面轉強，有助推動短期股價有出現突破的機會。至於集團今年全年的預期盈利增長為23.9%，另外，下一年的盈利預期增長為7.2%。

昆侖能源 (0135) 北水投資者於4月底開始的持倉變化。（圖2）

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.95% (見圖1)，股價於今年6月27日至11月20日期間的股價共錄得20.43%的升幅，期間，流入資金共達到8.11 億港元，當中大戶佔其中的4.78 億港元，而散戶則佔當中的3.33 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.1%；而最低則跌至-8.22%，而到11月20日當日則已由低位回升上1.32%，反映整體的走勢有望進一步向好。在近日股價回升下，中央結算大戶投資者似乎也作出相關的部署，頭10大券商持股比率由6月底時的2.54%逐步增加至上日的4.13% (見圖2)，增幅達到1.59個百份點，在大戶投資者逐步增持昆侖能源下，股價上周已作出突破，股價明顯升破了今年9月及10月期間的「雙頂阻力」位後，股價連續多日上升，並於上個交易日股價再度上升見反彈新高。若果以今年5月時升上7.74元見頂的走勢，以整個跌浪計算，股價已經出現明顯的突破，不單升破主要阻力外，更已收復了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，預期股價可以最後升返整個跌浪起步位。投資者可以在7.25元水平買入，上望5月份高位7.74元，至於股價再相向跌穿20天線則要先行沽出止蝕。

昆侖能源 (0135) 投資者在中央結算內的持股比率變化 。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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