安領國際（1410）若成功收購AI公司　日後發展無限｜彭偉新

安領國際 (1410) 透過子公司安領科技、安帥（ESH）及劍達（Green Radar）從事網絡安全解決方案相關業務，業務足跡遍佈香港、澳門、中國內地及新加坡。集團上周公佈與鄭州盛聯易網絡科技簽訂諒解備忘錄，建議認購或收購目標公司股份。安領國際現時的主營業務以網絡安全為主，在本地市場立足多年，並持續投入資源進行不同的技術研發，該投資可為該集團現有業務帶來技術方面的協同效益，為客戶大幅提高管理及服務效率。



目標公司鄭州盛聯易網絡科技擁有經驗豐富的AI開發團隊，尤其是該公司致力利用AI技術為金融領域帶來革新。集團可透過目標公司的AI模型，利用大數據和機器學習技術，對金融市場包括虛擬貨幣市場的風險進行實時監測和評估，為投資者提供風險管理方案和預警系統服務。安領國際旗下擁有一家已獲證監會發牌的數字資產管理公司——獅昂環球資產管理有限公司。相信集團投放資源發展AI業務亦可以為這塊業務帶來龐大的潛在機遇。

安領國際（1410）於2023年11月22日的收市價為1.17港元，全日微跌0.01港元，跌幅為0.8%。集團在過去5年的平均Beta值為0.43，系統性風險低於大市。其52周最高位見1.25港元，而最低位則見0.63港元，股價於過去52周累積上升了49.37%，股價表現較標普500指數的同期表現跑贏12.69%。以現價1.14港元計算，安領國際的股價較50天線高出29.55%，另外，現價較200天線高出47.86%，反映短期股價動力強勁，已跑贏了股價的中線及長期走勢。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的32.6倍，市賬率則為8.92倍，以IT行業來說稍高。另外，集團的股價對營收比率為2.07倍，企業價值對收入為2.15倍，估值有機會先行作出回調。

安領國際於今年6月30日至11月22日期間資金流狀況分析。（圖1）

而安領國際於2023年6月19日至11月22日期間，股價共錄得46.15%的升幅，資金流共錄得0.45 億港元，當中大戶貢獻0.45 億港元（見圖1），大戶投資者的坐貨比率最高曾升上76.48%；而最低則跌至-37.06%，到11月22日當日則為50.25%，反映機構投資者非常主動買入安領國際的股份。

安領國際股價於10月作出突破，並持續反彈，帶動RSI升破70水平，反映上升動力仍強勁。此外，於今年6月16日至11月21日期間，集團股價共錄得55%的升幅，期間，大戶資金流入達到0.43 億港元，坐貨比率升上44.61%，反映整體走勢仍然強勁。由於股價已累積上升超過5成，即使看好也可以先等股價返回20天線再買入，暫時上日高位1.25元作為目標，若果失守50天線先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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