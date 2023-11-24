微創機器人(2252)見底走勢　有待確認再向上突破｜彭偉新

微創機器人(2252)是微創醫療(0853)旗下的公司，專注於研發、設計及銷售手術機器人。公司是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要手術專科產品組合的公司。微創機器人的三款旗艦產品，即圖邁、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡以及鴻鵠骨科手術機器人，均已被納入國家藥監局的創新醫療器械特別審查程式。圖邁腔鏡手術機器人是核心產品，主要由一部人體工學外科醫生控制臺、一輛擁有四個互動機械臂的患者側手推車以及一個三維高清影像系統組成。目前，微創機器人正在開發核心產品圖邁腔鏡手術機器人圖邁在泌尿外科手術上的應用，並將尋求將其應用擴展至婦科、胸科及普外科手術。



微創機器人於上日收市價為21.1港元，全日上升了1.1港元，升幅為5.5%。集團在過去5年的平均Beta值為0.89，系統性風險低於大市，而其52周最高位見38.8港元，而最低位則見14.2港元，股價於過去52周累積下跌了30.19%，股價表現跑輸大市。不過，以現價21.1港元計算，雖然微創機器人的股價較50天線高出20%，不過現價仍然較200天線低3.23%，反映股價走勢暫時只跑贏中期走勢，但仍然落後市長期走勢，有望見到股價在短期內可以進一步向好。

微創機器人 (2252) 由今年6月30日至11月23日期間資金流變動狀況。（圖1）

至於集團今年全年的預期盈利增長為16.7%，但隨著新產品的推出，明年的盈利預期增長可上升至26.4%。微創機器人的機構投資者持股比率為6.68%，股價於今年6月29日至11月23日期間幾乎平收，期間，共錄得0.87 億港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的0.66 億港元，而散戶則佔當中的0.21 億港元，反映仍然以大戶投資者對股份有較明顯的興趣。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.97%；而最低則跌至 -16.83%，而上日則已由低位反彈至11.71%，反映出整體資金流轉強。

微創機器人股價於去年11月及今年1月兩次升抵高位38.80元後見頂回落(見圖2)，並在跌穿50天線支持後，股價形成了一浪低於一浪走勢，而且股價在今年10月才正式見底，於14.20元水平見底。股價在反覆反彈下，已收了20天線至100天線的阻力，加上RSI已升破70，反映股價動力強勁，股價有望作進一步的反彈，並以黃金比率首個反映幅度38.2%作為彈目標。投資者可以先行股價返回20元水平買入，上望23.60元，至於股價一旦失守50天線則要先行沽出股份。

微創機器人(2252)今年全年股價技術走勢圖 。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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