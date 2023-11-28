建滔積層板 (1888) 走勢仍然偏強　有望重返8元高位｜彭偉新

建滔積層板 (1888) 是一家專業生產覆銅面板的公司，集團的產品應用廣泛，包括通訊、電腦、消費電子、汽車、工業、醫療等領域，客戶包括華為、蘋果、三星、富士康等主要電子巨頭。集團競爭優勢包括規模效應，集團是全球最大的覆銅面板生產商之一，擁有超過30%的市佔，具有強大的產能和成本控制能力，能夠滿足客戶的多元化需求和快速交貨要求。另外，集團不斷投入研發，開發出高性能、高可靠性、高附加值的產品，如高頻高速覆銅面板、超薄覆銅面板、銅箔基板等，以適應5G、物聯網、人工智能等新興技術的發展趨勢。



另外，集團系內公司自行生產玻璃沙、玻璃纖佈、漂白木漿紙、銅箔及環氧樹脂等主要原料，有效降低了對外部供應商的依賴，提高了產品的品質和穩定性，同時也增加了利潤空間。加上集團的業務多元化發展，除了覆銅面板業務外，還涉足物業和投資業務，以分散風險和創造額外收入。

由於去年起內地及全球經濟增長放緩，令到集團今年全年的預期盈利將會倒退26.2%，不過，隨著息率有望已經見頂，預期下一年的盈利預期增長為75.6%，不過，暫時整體需求仍然處於見底初期，預期集團的5年年複合盈利增長會由之前5年的37.41%，一下子跌至未來5年的2.5%，可能要等整個經濟增長回復穩定才有望再度返回雙位數。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的42.04倍，仍然屬於偏高水平，不過市賬率則只有1.52倍。加上現時股價對營收比率為1.23倍，企業價值對收入為1.32倍，三組數據仍然屬於偏低的水平。集團過去5年連特別股息的派息比率為為110%，不過，在過去兩年仍然維持50%的派息比率，令到股份一直在高派息率的情況下，成為對穩定股息的投資者的選擇。而集團今個財年已派發0.06的股息，市場預期集團今年全年每股派0.26元，以現價計算預期股息率相等於3.82厘。

建滔積層板股價技術走勢相信已見底 。（圖1）

建滔積層板(1888.HK)於上日的收市價為6.83港元，全日上升了0.02港元，升幅為0.29%。集團在過去5年的平均Beta值為0.87，系統性風險低於大市。其52周最高位見10.7港元，而最低位則見5.18港元，股價於過去52周累積下跌了7.47%，股價表現較標普500指數的同期表現跑贏15.02%。以現價6.83港元計算，建滔積層板的股價較50天線高出4.56%，另外，現價較200天線低13.21%，走勢跑贏中期及長線股價表現。

股價自今年7月至8月期間，建滔層板的價價於8.00元水平見頂後，隨著股價跌穿20天線支持，便反覆向下跌至9月低位見5.18元後，才開始逐步作出反彈，尤其是在股價見底之前，9天RSI已經先行在8月中見底，形成了RSI牛背馳見底走勢後，股價便持續作出反彈，更在10月底及11月初兩次升抵7.90元水平後回調，雖然股價近日再跌穿保歷加通道底部，不過隨即作出反彈，而RSI亦未有失守30，反映出整體走勢仍然屬於偏強的走勢，令到股價有望作再度試返高位的可能(見圖1)。投資者可以在6.80元水平買入，上望8.00元，至於股價宜企穩在整個反彈浪總升幅的61.8%回調目標，一旦失守6.28元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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