友邦保險﹙1299﹚操作攻略　候70元入市　睇實呢條平均線｜彭偉新

友邦保險（1299）是一家主要提供人壽保險的投資控股公司。該集團提供的產品和服務範圍包括壽險、意外和醫療保險、儲蓄計劃以及針對企業客戶的僱員福利、信貸保險和退休保障服務。集團在八個業務分部運營，分別是香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、其他市場和集團企業中心分部。



在過去一年，由於美元持續加息，友邦保險的業績受到壓力。然而，隨著美元加息周期的結束，集團整體收益有望開始回升。根據今年6月底的業績數據，集團的收入增長達到1.7倍。市場預期該集團今年全年的盈利增長為23倍，明年的盈利預期增長為23.5%。此外，集團的5年複合盈利增長預測從之前的1.28%逐步增加至56.26%。

以現價計，友邦保險的追蹤市盈率為102倍，相當高。然而，市場預期該集團在今年的整體盈利增長強勁，從而導致每股盈利快速增長。因此，預期2023年友邦保險的市盈率將下降至15倍，低於追蹤市盈率，整體估值有上升的空間。友邦保險在本財年已派發了每股0.4229港元的股息。市場預期該集團今年全年每股派息將達到0.85元，按照目前股價計算，預期股息率為1.18厘，低於過去5年平均股息率的1.67厘。

友邦保險的上個交易日收盤價為71.4港元，全日下跌了2.05港元，跌幅為2.79%。該集團在過去5年的平均Beta值為0.88，意味著其系統性風險低於整體市場，主要是由於其保險股的走勢稍微優於市場帶動。該股票的52周最高價為93.65港元，最低價為61.15港元，過去52周股價累計下跌了1.24%。相較於同期的恒生指數表現，友邦保險的股價表現較好。以現價71.4港元計算，友邦保險的股價高於50天均線4.71%，但低於200天均線7.02%。這暗示著股價仍處於反彈階段，並仍有繼續反彈的潛力。

友邦保險由今年7月3日開始至11月24日期間的資金流狀況。（圖1）

友邦保險的機構投資者持股比率為51.04%。從今年6月30日至11月24日期間，該股價下跌了9.73%。然而，在這段期間並未出現資金流出的情況，相反，共有27.47億港元的資金流入（見圖1）。其中大戶投資者佔了14.15億港元，散戶則佔了13.32億港元。在這段期間，大戶投資者的坐貨比率曾達到最高的7.84%，然後回落；最低曾跌至-3.04%。而上周五的坐貨比率為3.95%。這反映出資金流動力正在改善，有助於股價反彈。

友邦保險的股價在今年1月曾升至最高點93.65元，然後持續下跌並跌破了各個移動平均線的支撐。最低價曾跌至今年的最低點61.15元，之後開始出現走勢上的見頂跡象。特別是在股價觸底之前，9天RSI已於今年8月先行觸底，形成了一個RSI牛背馳走勢，底部高於前一次底部。根據整個下跌波段總跌幅的61.8%作為目標，股價可以上升至81元水平，相對於市場給出的平均目標價102元較低（見圖1）。

投資者可以在股價回到70元水平時進行中期持有，目標價位為102元。如果股價能夠穩定在50天均線以上，則可以繼續持有並等待進一步的反彈。然而，一旦股價跌破50天均線，則應先行出售以限制損失。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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