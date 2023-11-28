陳茂波指去全球化風險增加通脹壓力　監管虛擬資產需政府央行合作

財政司司長陳茂波表示，香港與國際結算銀行過去多年均有緊密合作，保持金融系統穩定。香港經濟增長過程並非一帆風順，過去經歷過不同周期、金融危機、疫情及社會事件等，但經濟及金融系統仍保持穩定，說明適應能力之強，聯滙制度也有發揮關鍵作用。維持金融系統穩定是港府首要工作，香港有成熟監管及與國際接軌的法治。

陳茂波在在國際結算銀行高級別會議上表示，香港作為內地對外門戶及全球離岸人民幣交易中心，得到國家支持，例如與人行貨幣互換協議規模擴大至8,000億人民幣，帶來人民幣流動性及互聯互通項目，包括金融機構及個人投資者產品。

陳茂波表示，國際合作正面臨去全球化去風險化壓力。（顧慧宇攝）

金融創新促使新監管要求

他指出，全球跨境合作非常重要，帶來投資機遇及促進經濟增長。他以最近美國銀行危機為例，快速為全球帶來震盪，但央行及監管機構快速行動。金融發展創新也會帶來新產品及服務，需要有新監管制度，例如虛擬資產，政府及央行需要合作去分享知識，在政策方面有所協調。

陳茂波表示，目前國際合作正面臨去全球化去風險化壓力，切斷跨境合作，阻礙商品、服務及資金流動，增加市場成本，令緊張及衝突局勢有所升溫，全球通脹壓力也上升。

但陳茂波指出，可幸的是全面脫鉤並沒有發生，近來地緣政治壓力有所放緩，也並非所有國家如此取向，例如中東及歐洲仍推動多元化投資，與亞洲也有不少聯繫，香港在當中也有其角色，促進跨地區合作。