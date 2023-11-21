陳茂波指APEC成員思考增稅收惹加稅疑慮　丘應樺：毋需過分揣測

財政司司長陳茂波出席完三藩市APEC會議後，日前在網誌指，一些APEC成員經濟體正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源，引起本地商界憂慮本港也會效法。同樣有出席APEC部長會議的商務及經濟發展局長丘應樺今日（21日）出席立法會一個委員會會議時稱，陳茂波只是分享其觀察和事實陳述，呼籲外界毋需過分揣測。



丘應樺又表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）是全球規模最大的自貿協定，對國家和香港的長遠發展甚為重要，他指目標明年內舉辦或參與70多項聯繫RCEP成員和持份者的相關活動、會議或對話，讓本港盡早加入RCEP。



商務及經濟發展局局長丘應樺說。（立法會直播截圖）

立法會工商及創新科技事務委員會下午舉行政策簡報會介紹《施政報告》內容，行會成員兼經民聯立法會議員林健鋒問及，港府在稅收方面的方向，丘應樺回應指，陳茂波只是在網誌作事實陳述，又指其他國家仍未有落實答案，只是在討論階段。

除致力爭取盡快加入RCEP，他又表示，除海灣阿拉伯國家合作委員會，正積極尋求與阿聯酋等中東國家探討雙邊自貿協定，而本港與巴林的投資協定談判亦進入尾聲，同時亦與沙特和孟加拉展開談判。

特首明年外訪首選東南亞、中亞和中東國家

金融服務界議員李惟宏則關注，特首今年分別率團訪問中東和東盟的「一帶一路」國家，明年將出訪哪些國家，會否有金融服務行業代表隨團。丘應樺回應指，希望出訪未曾去過的國家，但要實際情況和商機而定，團隊的組成也要視乎出訪目的。他指，決定外訪目的地涉及很多考慮因素，現階段未完全確定，但首選東南亞、中亞和中東國家。

商界議員廖長江引述國家主席習近平提出，將統籌推進「一帶一路」標誌性工程和「小而美」民生項目，關注當局將如何協助本港中小企抓住商機，丘應樺則指，新任「一帶一路」專員已很積極展開工作。