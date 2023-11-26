首10個月助逾330間企業來港　同比增30%　陳茂波料陸續有正面效果

財政司司長陳茂波說，港府招商引資的工作正穩步前進，稱正面效果陸續實現，今年首十個月政府協助超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%包括英國藥業龍頭企業阿斯利康，料為香港創造超過3,700個就業機會。



近日高官頻頻為區議會選舉宣傳投票，陳茂波亦不例外，他在網誌鼓勵市民積極參與，推動更好的社區關係和關懷互助，反映社情民意。



財政司司長陳茂波今早（26日）發表網誌表示，港府招商引資的工作正穩步前進，直言：「正面效果陸續實現」。（網誌圖片）

陳茂波：正面效果陸續實現

投資推廣署今年首十個月協助超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%，預計會為香港創造超過3,700個就業機。陳茂波今日（26日）在網誌形容港府招商引資的工作正穩步前進，稱近年香港持續投資和推動創新科技及新型工業化，研究成果轉化及創科產業化，加上港府積極對外展示香港新優勢、全速全力招商引資，形容「正面效果陸續實現」。

陳茂波昨日上周出席阿斯利康在港設立研發中心及創新園揭牌儀式。（網誌圖片）

阿斯利康落戶香港 數年內在港設約100人研發團隊

陳茂波舉例指，早前他在英國曾訪問的龍頭藥業阿斯利康，昨日（25日）正式在香港設立研發中心和孵化平台—香港創新園（Hong Kong iCampus），預料數年內在港組成約100人的研發團隊，將是全球十大藥企首次在香港設立研發中心。陳茂波相信，從龍頭企業到相關上中下游的企業匯聚香港，有助建立更完整的創新產業鏈和更蓬勃的生態圈。

陳茂波早前在美國三藩市出席亞太經合組織會議期間，與兩家在矽谷分別從事醫藥器械，以及結合人工智能和生物科技的初創企業會面，陳茂波稱兩家企業均對落戶香港深感興趣，包括積極考慮設立研發中心和區域總部。

首隻沙特ETF周三掛牌 冀更多新興市場企業在港融資

投資方面，陳茂波指，亞洲首隻沙特ETF將於本周三在港交所掛牌，屆時投資者將可以港元或人民幣，直接在香港市場透過ETF交易沙特股市指數成份股，他期待未來會有更多兩地雙向的金融產品合作，讓金融聯通和資金流動能更寬更廣。他又說近兩個月港交所已先後將沙特阿拉伯交易所和印尼證券交易所納入「認可證券交易所名單」，容許在這些交易所上市的公司在港第二上市，他認為鼓勵兩個新興市場的企業利用香港融資，也會為它們落戶香港和拓展業務提供更大的誘因。