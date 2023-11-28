大家樂冀派息短期內回復疫前水平　未來半年料餐牌不加價

大家樂（0341）公布截至今年9月底財年中期業績，期內股東應估溢利按年增加84.4％至2億元，撇除獲政府發放的疫情資助，股東應估溢利增加3倍。中期派息15仙，按年增50%。



對於此次派息增加，大家樂首席執行官羅德承表示，疫情前派息水平遠高於此，只是出於疫情衝擊削減中期息至10仙，今次儘管「手鬆」但仍不及疫情前規模。目前每股盈利約35仙，若以疫情前水平計，其中8至9成都可用於派息，因此短期目標會考慮一步步提升派息至疫情前水平，同時希望可以保持盈利表現，以增加全年派息。



羅德承稱，短期目標會考慮一步步提升派息至回歸疫情之前水準。（林靄怡攝）

生意已恢復正常生態

羅德承表示，最近數月曾面對包括打風、黑雨等極端天氣影響，對行業帶來不少衝擊。以近兩個月業績看來，亦較暑假時大壓力。但他也自信表示，除此之外，相較於疫情期間諸多限制措施，生意運作已恢復至一個正常生態。

就北上消費的衝擊，他表示，重陽節假期30萬人北上的數據，的確令人壓力不小。但對公司基本盈利有信心，且大家樂注重大灣區業務， 截至9月底，集團於香港擁有383間門店，半年內增7間，在內地則擁有160間門店，並成功在二、三線城市發展成功，將致力於加大門店密度，提升滲透率。

大家樂期內人力成本漲一成，稱將致力於改善毛利率。（林靄怡攝）

未來半年餐牌未有加價空間

對於大家樂餐單價格，羅德成坦言，暑假曾推出高價產品，但就下半年整體經濟情況看，「不算太富裕」，因而沒有什麼加價的空間。他又以雞蛋作比喻，指同一隻雞蛋的成本，但太陽蛋與炒蛋所售賣的價格卻不同，毛利率有別。故公司將著手於在餐單調整、人力分配調整的成本層面，提升毛利率。

公司還指出，目前就聖誕節與新年活動，已收到多間公司關於業務合作的諮詢，集團也將主動出擊，期待年底假期旺季，對全年盈利加大保障，但其強調目前生意仍存壓力，將做好「兩手準備」。