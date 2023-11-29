獲北水垂青兼持股集中　康諾亞﹙2162﹚ 有機再推高｜彭偉新

康諾亞是一家生物製藥公司，專注於單克隆抗體藥物和治療性蛋白藥物的研發和產業化。是中國內地首家在港上市的生物製藥公司，而集團近期的重點發展包括與阿斯利康簽署戰略合作協議，共同開發和商業化旗艦產品KM108，一種針對癌症免疫治療的單克隆抗體藥物，以及一種針對自身免疫性疾病的單克隆抗體藥物KM110，獲得FDA的快速通道資格，加快臨床試驗和上市審批進程。集團擁有豐富的研發管線，涵蓋多個治療領域，並與阿斯利康、輝瑞、賽諾菲、拜耳等國際知名生物製藥公司以及華大基因、華夏醫藥等生命科學機構合作。



以現價計算，集團市賬率為4.08倍，另外，股價對營收比率為39.7倍，企業價值對收入為37.34倍，由於仍然未能錄得盈利紀錄，因此，整體估值屬於偏高。康諾亞－Ｂ(2162.HK)於上個交易日以56.8港元收市，全日上升了2.15港元，升幅為3.93%。集團在過去5年的平均Beta值為0.09，系統性風險達低於大市，主要是藥業股完全未見受利好消息支持，整體估值跌超過一半。其52周最高位見82.85港元，而最低位則見37.3港元，股價於過去52周累積上升了4.69%，股價表現較恒生指數及國企業的同期表現跑贏。以現價56.8港元計算，康諾亞－Ｂ(2162.HK)的股價較50天線高出5.7%，另外，現價較200天線高出4.37%，反映股價仍然處於反彈局面。

康諾亞 (2162) 自今年7月06日至11月28日期間的資金流狀況。（圖1）

康諾亞的機構投資者持股比率為19.45%，股價於今年7月5日至11月28日期間共錄得25.66%的升幅，另外，在同一期間，共錄得10.27 億港元的資金流，當中大戶佔其中的3.76 億港元 (見圖1)，而散戶則佔當中的6.51 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.62%；而最低則跌至 -1.45%，而到11月28日當日則為19.38%，反映整體估值逐步改善。北水持股比率於今年5月底開始持續上升，並在11月的升浪開始加快，單計11月北水總共1,263萬股或4.5%的已發行股份(見圖2)。加上中央結算系統入，前10大持股券商的總持股比重達到94.29%，其餘的券商只持有5.71%(見圖3)，反映股份已大部份落入大戶手中，加上資金流向，相信股份短期內有進一步上升的空間。

北水增持康諾亞 (2162) 股權達到29.7%，已有足夠動力推高股價 。（圖2）

若果以康諾亞股價於今年2月初於82.85元見頂後持續回落，並在5月失守250天線及跌至低位37.30元後開始由低位反彈，股價於11月初一度升上64.80元水平，剛好收復了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，其後股價曾再跌返49.00元，亦剛好回調了該反彈幅度的61.8%便作出反彈，因此，走勢並未有破壞之前的反彈走勢，並預期股價可以繼續反彈，不過，會先以11月初的頂部阻力為短期目標。投資者可以在20天線約55.5元買入，上望65.00元，至於股價一旦失守49.00元，則要先行沽出止蝕離場。

康諾亞 (2162) 股權94%貨集中在首10大券商 。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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