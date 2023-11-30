東風集團﹙0489﹚強勢原因曝光　或有幸冷手執到個熱煎堆｜彭偉新

東風集團 (0489) 是內地主要汽車製造商之一，業務涵蓋了商用車、乘用車、新能源車、零部件生產、汽車金融及其他的相關業務，擁有多個知名品牌，包括東風、風神、風行、嵐圖等，而且更與日產汽車、雷諾汽車、本田汽車及富豪汽車等國際車企建立了合資或合作關係，不過，大部份仍然以傳統汽車業務為主。集團正積極推進發型升級及創新發展，但仍然極少聽到有關開發電動車的消息，因此，東風集團的股價一直達落後比亞迪、小鵬、或理想等汽車股。



不過，近期東風集團的股價異常地偏強，自9月初起股價持續向上並在短短三個月間累計上升超過三成，正常筆者四出打聽為何東風集團的股價能如此堅挺，股價上升的原因終於露出水面了。外電引述消息人士指，內地科技巨企華為剛成立了一家市值達到2,500億元人民幣的智能汽車軟件及零件公司，並向長安汽車及中國兵器裝備集團等投資者出售35%及5%的新公司股權，而內地的一汽集團及東風集團亦已和華為進行深入談判，有可能各分別入股5%的股份。市場對於該消息非常看好，主要是因為華為是內地科技神壇上的巨人，由於各種原因包括集團所擁有的科技及專利不少屬於敏感性的技術，以及集團與政府的特殊關係，因此未有安排進入資本市場。

東風集團由今年5月底開始北水持倉比率的改變圖。（圖1）

不過，今次據消息人士所稱，華為今次刻意把該新成立的公司引入內地的投資者，相信是為新公司未來能上市所舖路。若果今次東風能透過是次機會入股華為作為大股東的項目，東風將會從中獲得巨額的利潤。筆者相信消息靈通的北水投資者及大戶投資者由今年8月開始已部署相關的交易，因此，北水持有東風集團的股權已由今年7月底時的17.4%持股比率，逐步上升至上日的21.5%；而大戶投資者亦自今年7月初開始累積錄得接近3億港元的資金流入東風集團，主要是看好股價前景。雖然由7 月7日計算東風的股價累計只上升9.6%，而且股價已升抵市場給予的目標價4.16元，不過，若果把東風有機會入股華為新成立的電動車零件公司及軟件公司，相信市場投資者的目標價會遠遠高於4.16元這個水平。

若果以東風集團能成功入股華為所成立的新公司，並利用技術走勢去計算未來一年的目標價，相信股價有望先行升返今年1月底時的高位4.88元，主要是因為股價由4.88元水平持續下跌並於今年8月底時在2.87元見底回升，不單止升跛所有的移動平均線外，更已收復了由高位形成的跌浪總跌幅的38.2%，鑑於股價持續上升，以及成交額維持增加，加上北水的加持，而大戶投資者的資金流入，相信股價在收復前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標後，甚至可以重返今年1月的高位4.88元。投資者可以稍為等股價跌返250天線約3.80元水平買入，只要股價未有失守前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標3.60元，可以繼續持有並上望4.80元，失守3.60元請即時止蝕離場。

東風集團 (0489) 由7月7日至11月20日期間資金流的狀況。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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