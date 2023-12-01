飛天雲動 (6610) 股價回調見支持　有望延續升浪｜彭偉新

飛天雲動(6610.HK)於上日的收市價為1.87港元，全日上升了0.08港元，升幅為4.47%。以現價1.87港元計算，飛天雲動(6610.HK)的股價較50天線高出18.81%，另外，現價較200天線低11.5%，短期走勢跑贏中期走勢。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的10.87倍，市場未有預測市盈率參考較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來5年的市盈增長率預測作參考而市賬率則為2.25倍，以現價計算，集團的股價對營收比率為2.47倍，因此，整體個值不算超值，但仍然算是合理水平。



飛天雲動 (6610)自9月18日至11月28日期間在中央結算倉的變動 。（圖1）

飛天雲動的機構投資者持股比率只有0.05%，股價於今年7月7日至11月30日期間錄得6.25%的升幅，不過，期間共錄得1.26 億港元的資金流出，當中以散戶為主，主要是因為集團的機構投資者持股比率不足1%，機構投資者根本上是無貨可沽。期間，投資者的坐貨比率最高曾升上6.7%；而最低則跌至-18.51%，而到上日當坐貨比率繼續回升至-2%。按中央結央內首10大券商持股比率由今年9月18日的93.45%，進一步增加至11月28日的94.08%(見圖1)，而其後的證券商的持股息則由9月18日的6.55%減持至11月28日的5.92%，可見散戶投資者早一輪的拋售已落入大戶投資者手上，令到股價有更大的炒上機會。

過去一周北水再度增持飛天雲動 (6610) 的股份。（圖2）

尤其是過去一周北水的持股比率進一步由26.78%增加至28.92%，而北水一向對於炒股的興趣較為濃厚，若果他們持續地買入某一股份，相信是他們對飛天雲動的炒作機會致實質支持行動，只要未來幾天北水所持有的飛天雲動股權能一鼓作氣升破30%相信股價上升的誘因會更充份。特別是股價在近日由反彈高位2.06港元水平開始回調下，股價仍然未有失守20天線或保歷加通道中軸支持，而且更在上日回調期間，股價剛好在開市時已返回自5月高位2.50元開始下跌至10月形成雙底支持後即時彈，並成功收復整跌浪總跌幅的61.8%見2.06元後再度回調。只要股價未有失守保歷加通道的支持，股價有望繼續早前的反彈，並會先以整個回調浪總跌幅的61.8%反彈目標2.05元作為短期的目標價，投資者可以在1.85元短炒買入，並上望2.05元，不過，一旦失守1.57元的橫行支持的話，則必須要全面沽出止蝕離場。

飛天雲動 (6610) 日線圖反彈目標為2.06港元。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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