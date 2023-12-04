賽生藥業 (6600)追沽攻略　靠新藥大大提升未來盈利能力｜彭偉新

賽生藥業是一家內地的生物製藥公司，專注於腫瘤和重症感染等治療領域的產品開發和商業化。該公司總部位於上海，中華人民共和國。截至目前，賽生藥業擁有約1,000名員工。自1990年成立以來，一直致力於改善患者的生活質量，並在中國和國際市場上推動創新的生物製藥產品。集團現時成功進行銷售的產品包括用於治療慢性乙型肝炎的Zadaxin、用於治療多發性骨髓瘤和實體腫瘤轉移Zometa，以及用於治療復發/難治性高風險神經母細胞瘤的Danyelza。



集團去年盈利為9.65億元人民幣，每股盈利為1.4327元人民幣。由於預期集團在研發中的產品可逐步邁向上市，市場對集團今年全年的預期盈利增長可以達到29.5%，另外，下一年的盈利預期增長則仍然有11.7%。集團過去的派息比率為24.82%，而集團今個財年已派發0.39港元的股息，股息率為2.9厘，市場預期集團今年全年每股派0.39元，以現價計算預期股息率相等於2.91厘。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的8.58倍，市場給予集團的預期市盈率為9.17倍，較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來5年的市盈增長率預測作參考而市賬率則為2.67倍，整體估值並不算是太低，不過預期股價仍然處於反彈局面，因此股價仍然會有繼續由低位反彈機會。

賽生藥業上周五的收市價為13.4港元，全日下跌了0.2港元，跌幅為1.47%。集團在過去5年的平均Beta值為0.43，系統性風險低於大市。其52周最高位見13.76港元，而最低位則見6.19港元，股價於過去52周累積上升了61.25%，股價表現較標普500指數的同期表現跑贏14.9%。以現價13.4港元計算，集團現價較50天線高出26.73%，另外，同時亦較200天線高出27.66%。

賽生藥業由今年7月11日起至今的資金流狀況變化。（圖1）

集團的機構投資者持股比率為14.83%，股價於今年7月10日至12月01日期間的股價共錄得27.62%的升幅，同時共錄得0.8 億港元的資金流，當中大戶佔其中的0.21 億港元，而散戶則佔當中的0.59 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.77%；而最低則跌至-13.74%，而到上周五日當日已回升至0.77%，反映出資動力正在改善當中。

賽生藥業於上市後最高曾升上19.38元後便見頂回落，而且更以持續回落的形態進行回調，最低於今年10月至最低位見5.65元後開始反彈，股價在逐步反彈下，已分別收復所有的移動平均線阻力外，更已收復了整個跌浪總跌幅的61.8%幅度。由於RSI仍然處於70以上水平，有望見股價持續回升外，最多更可以完全收復所有的跌幅。投資者可以等股價返回13.20元水平買入，上望17.80元，若果股價一旦失守20天線的話，則要先行沽出止。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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