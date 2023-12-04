李小加稱港股應多元化減周期性衝擊　嘆息新股通胎死腹中

港股走勢疲弱，恒指於上周更觸及逾1年新低，成交額亦偏向低迷。政府早前更成立促進股票市場流動性專責小組，期望提升港股活躍度。港交所（0388）前行政總裁李小加表示，目前港股同時面對結構性和周期性問題。香港經濟集中，甚至依賴內地，在內地經濟不確定性增加下，會加劇周期性問題。他建議，港股應該擴闊整個覆蓋範圍，要令香港經濟，以至股市更多元化和平衡，才能避免受單一市場影響過大。



避免受單一市場影響

李小加在接受本地媒體訪問時表示，認同政府開始向外招商，並引入中東ETF等安排，而整個股票市場表現疲弱。除了拓展中東地區的股票相關業務之外，也可尋找其他融資生意，而他們也應該是貸款人，意味着未來可考慮透過股票業務，帶動其他周邊融資服務。

滴灌通澳交所（MCEX）早前獲伊斯蘭教律顧問公司認證，其產品符合禁止收取利息等伊斯蘭教義，李小加說，此舉正是因為希望拓展業務多元化，而滴灌通最新一輪融資當中，新資金亦有來自中東的投資者。

李小加又回憶到，本港當年曾經有機會推出「新股通」，與股票互聯互通、只能讓中外投資者參與二手市場不同，「新股通」可以吸引更多國際企業來港上市，同時引入內地龐大資金，有助香港擴闊金融圈子，可惜最後胎死腹中。