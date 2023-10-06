三大逆風累消費死火　夜市恐「得個桔」　學者倡尋「東盟李小加」

撰文：黃文琪
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全世界迎來疫後復興，原以為香港經濟前景「守得雲開」，豈料進出口貿易、金融業，甚至旅遊消費均不盡如人意，政府提倡「搞活」夜市又遭到不少港人「看淡」，或難以振興經濟。但話說回來，「消失」的消費力去了哪？

《香港01》總結本港經濟三大缺口，探討在移民潮、高息環境，以至股樓雙殺的情況下，加上通關後北上消費潮，如何令香港經濟「死火」。有學者表示，面對經濟困局，本港需另覓出路，「東盟版李小加」竟成關鍵！

市民消費是香港經濟的一個重要元素，疫情過後，本港開始復甦之路，但消費表現卻仍然疲弱。今年上半年食肆總收益為550億元，較2018年（社運及疫情前）同期少43億元，而零售業生意同樣疲弱，上半年零售業總銷貨價值的臨時估計為2,050.5億元，較2018年同期少426.8億元。本港消費力急降，離不開「人」和「錢」，究竟香港少了多少消費者，市民荷包又縮水了多少？

尖沙咀栢麗大道是知名購物景點，過往吸引不少遊客到訪，亦是零售業輝煌時期的寒暑表。(資料圖片)

逆風一、移民潮 + 港人北上

本港爆移民潮，是不爭的事實，但人數多少，缺官方答案，坊間主要參考三組數字︰第一、據政府統計處數字顯示，2022年年底的香港人口的臨時數字為733.32萬人，與2021年年底人口740.15萬人比較，減少68,300人。翻查資料，2019年人口為752萬人，2020為742萬人，即連續3年錄得下跌。

第二、由2020年7月至今年6月，經機場離港的香港居民累計共有633萬人次，有580萬人次返港，反映三年間經機場的淨離港人次約有53萬人；第三、以「永久離港」為理由提取強積金的宗數，2019年至2022年3年累計12.6萬宗，涉285億元。

雖然今年年中香港人口錄得近750萬，按年增加逾15萬人，回升至2019年底水平，但期內人口上升，主要由於期間錄得17.4萬名香港居民淨移入，包括3.1萬名單程證持有人的移入以及14.3萬名其他香港居民的淨移入。有學者認為，數目增長皆因開關後內地及海外居住的港人回流，以及因防疫措施積壓的外傭附港造成，形成人口增長的「假象」。

移民潮等因素令到本地人口減少，中港通關後，本港消費力又進一步流失。入境處數字顯示，7月逾452萬人次港人經陸路北上，南下的內地訪客人次則為174萬，至8月北上人次激增至約598.5萬人次，南下訪客雖亦有增長，升至302.8萬人次，但北上南下的差距持續擴闊，7月、8月北上港人較南下內地人合共多574萬人次。

逆風二、定存「鎖錢」 + 供樓開支激增

消費者較疫情前大減，其荷包在高息環境下亦縮水，不少人被「息魔」吸引，寧願擺錢入銀行。美國聯儲局2022年3月開始連續加息的背景下，不少銀行上調定存息率「搶錢」，在加息前滙豐（0005）1年期定存息大約2厘，現時已升至4厘水平。對比加息前後本港定期存款金額，大增銀行「吸錢」威力。金管局統計數字顯示，2019年7月持牌銀行定期存款﹙港元連外幣﹚6.58萬億元，今年7月則為8.57萬億元，增加1.98萬億元。

與此同時，港府近年推出一系列債券，息口亦相當不俗，以最新一批銀色債券為例，保證息率達到5厘。翻查資料，目前未到期的銀債、通脹掛鉤債券（iBond）及綠債集資金額達到2,150億元，相當於本港零售業一個月的銷貨額。

高息猶如雙刃劍，儘管定存息口上升，但另一邊廂，市民供樓開支亦大增，以貸款額100萬元計算，原先在低息環境時，實際息率低至1.44厘（H+1.3%），每月利息開支僅1,200元。不過目前P已升至5.875%，滙豐近期調整至P-1.75%，即是實際息率高達4.125厘，每月利息開支飆升至3,438元，增幅高達3倍。若以貸款額500萬元計，全年計利息開支將由7.2萬元，升至約20萬元，大幅增加12.8萬元。

金管局數據亦顯示，2022年1月未償還按揭貸款總額為1.74萬億元，而今年6月未償還按揭貸款總額為1.84萬億元，若簡單以按指息由1.44厘升至4.125厘計，每年涉及的貸款利息料由大約250億元飆升至約760億元。

逆風三、股樓雙殺　荷包縮水

除了以上兩大逆風因素，近期亦面對股、樓雙殺的局面，恒指低處未算低。近日港股創今年低位，截至今年10月3日，港股總市值約31.2萬億元，而2021年高位約為53萬億元，意味著兩年時間港股蒸發約21.8萬億元。不少散戶愛股較2021年高位腰斬，當中美團（3690）股價下跌77%，友邦保險（1299）跌58%，領展（0823）跌45%。

樓市方面，二手樓劈價成交湧現，例如鰂魚涌藍籌屋苑太古城9月只錄10宗成交，平均呎價約14,374元，屋苑一伙兩房戶新近以800萬元沽出，原業主狠劈200萬元賣樓，可見跌市已無懸念，中原城市領先指數（CCL）由2021年8月高位的191.34點跌至今年8月158.85點，下挫16.98%。

經濟不好　易產生「群體效應」

對於本港消費力流失，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，移民、加息環境下供樓開支大增等因素令到消費力減少，經濟低迷最直觀的便是恒指由高位28000點跌至18000點，「企業賺少咗錢，啲人股市搵錢冇咁易，自然冇咁疏爽。」他解釋，經濟不好時，容易產生「群體效應」，令到港人謹慎消費，即是「大家都唔願意使錢。」

李兆波表示，經濟不好時，容易產生「群體效應」，令到港人謹慎消費。（鄭子峰攝）

他又指，中港通關後，本港消費力進一步轉移，同樣的服務或產品，在深圳的價錢明顯較港有優勢，再加上人民幣貶值，內地遊客在港購物所需的費用較以往多，故形成大量港人北上，訪港旅客人次不如預期的情形，導致本地零售、餐飲業生意恢復緩慢。

被問及高息環境下，定存是否會令港人儲蓄「封印」，令到消費力減少，李兆波表示，在高息環境下，定存較具吸引力，令到不少港人將投資的錢轉為定存，但定存亦有豐厚的利息回報，但明顯港人連賺到的利息都不願意用作消費，避險情緒升溫。

李兆波認為推動夜市對經濟幫助不大。（廖雁雄攝）

夜市難救消費　「最後得個桔」

對於政府近日有意「搞活」夜市，李兆波對此並不看好。他指出進出口貿易、投資在GDP的比重極高，但進出口要視乎海外及內地經濟，香港政府無法控制其表現，惟有在消費及金融業上著手，故有「搞活夜市」及港交所在倫敦設辦事處等一系列動作，但均不是立竿見影的方法。

李兆波續稱，本地居民在港消費（意指本地餐飲、零售上的消費）佔本港GDP的13%左右，即使夜市令本港零售、餐飲業生意增長10億元，亦對GDP的貢獻相當少，他舉例，政府派發數百億元的消費券，亦只令本港GDP增長1%，「更何況只係賣魚蛋、公仔的夜市，無可能做到10億生意！」他直言︰「政府整色整水，最後得個桔。」

李兆波稱，雖然特首李家超近日出訪沙特阿拉伯，有意打開東盟市場，但起步過晚，未能識於微時。(政府新聞處)

港需另覓出路　倡尋「東盟版李小加」

為刺激香港經濟，李兆波認為應著重在本港金融業。李續指，近年高、中產人士較傾向於海外投資，而家族辦公室亦被新加坡吸納，另一邊廂，香港過往太依賴中資來港上市，當年中移動、中行來港上市，恰逢內地經濟上升期，對本港金融業有極大幫助，但時至今日，內地經濟復甦緩慢，本港要另覓出路，港交所在倫敦設辦事處是策略上的錯誤，歐美市場已成熟，歐美企業沒有契機來港上市。

他又指，雖然特首李家超近日出訪沙特阿拉伯，有意打開東盟市場，但起步過晚，未能識於微時，新加坡與東盟的關係明顯較香港好，本港最快亦需要5年時間才能初見成果，李兆波建議，可尋覓「東盟版的李小加」，如打開內地市場般，協助開拓東盟市場。

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