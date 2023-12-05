海豐國際(1308)持續資金流入　短期走勢有望見底回升｜彭偉新

海豐國際（1308）主要業務是從事船運業務，包括貨櫃運輸和船隊管理。雖然集團在今年首三季度的銷量按年下跌3%，銷售均價下跌45%，導致收入按年下跌47%，但主要是因為2022年疫情期間港口堵塞，整體航運費用高漲，而該等因素在今年已經得到紓緩，在高基數下引至航運費用急跌。然而，管理層表示，自今年9月以來，銷量和銷售均價有所改善，並預計改善趨勢將持續至第四季。



而海豐國際的股價在近再度回落下，股價已跌返11月被的低位附近，昨日的收市價為12.02港元，全日上升了0.56港元或4.89%，而RSI未有失守30即作出反彈，或有機會反映股價已出現見底。集團在過去5年的平均Beta值為1.24，系統性風險高於大市，不過在整體行業回復上升走勢下，高Beta值亦有助股價以較快的速度作出反彈。股價的52周最高位見過22.8港元，而最低位則見11.22港元，以現價12.02港元計算，海豐國際的股價較50天線低3.35%，同時較200天線低21.71%，因此，股價仍然處於反彈的初期。

海豐國際 ( 1308 ) 由09月20日至11月30日期間CCASS倉位變化。（圖1）

現價計相等於過去12個月的追蹤市盈率的3.67倍，市場給予集團的預期市盈率為4.71倍，雖然較追蹤市盈率為高，但主要是市場仍看好航運貨走勢。加上現價的市賬率則為2.08倍，估值並未太高。由於過去幾年行業處於高增長時段，海豐國際過去的派息比率高達1.2倍，而集團今個財年已派發0.60港元的股息，市場預期集團今年全年每股派1.2元，以現價計算預期股息率相等於10厘，較過去5年平均股息率9.73厘為高。

海豐國際的機構投資者持股比率為17.32%，而且在中央結算戶口中持貨比率一直維持在96%水平(見圖1)，反映出投資者未有任何沽出股份的意欲。雖然股價於今年7月10日至12月04日期間共錄得19.22%的跌幅，不過期間未有見資金流出，相反更錄得共7.1 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的4.64 億港元，而散戶則佔當中的2.46 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上34.12%；而最低則跌至-1.13%，而到昨日再升返20.88%，反映整體資金流動力轉強，預示股價有望見底回升。

海豐國際(1308)於7月12日至年12月04日期間的資金流狀況。（圖2）

股價於今年7月31日一度升上17.24元見阻力作出回調(見圖3)，並於8月中失守50天線支持後，股價持續向下，帶動20天線向下跌穿50天線的支持後，持續跌至11月8日見11.22元低位後便開始回穩，股價雖然持續試低位，但RSI則未有失守30外，更形成了一底高於一底走勢，上日再試回低位11.40元下，RSI更未有再失守30水平，股價有望見底。按整個回調幅度的38.2%作為首個反彈目標，股價有機會先行反彈上13.60元水平，投資者可以在12.00元水平買入，上望13.60元，另外若果股價一旦失守11.20元，則宜先行沽出股份作止蝕。

海豐國際 (1308)股價日線走勢圖。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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