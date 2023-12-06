港交所(0388)現價仍然估值過高　或需進一步下調目標價｜彭偉新

港交所作為香港證券市場的主要營運商、以及中、港股市互聯互通的唯一經營者，以及倫敦金屬交易所的擁有者，在過去幾年市況暢旺下，整體盈利維持理想的狀況，而且更憑藉這幾個光環，股價持續地處於高溢價水平，根據Investing.com的數據，港交所現時的市盈率為27.7倍，另外，市帳率為6.9倍，至於股息收益率為3.2%，估值直迫美國洲際交易所(ICE)的27倍市盈率、2.6倍市帳率及1.5%股息收益率，又甚至美國納斯達克市場(NDAQ)的29.1倍市盈率、5倍市帳率及1.6%股息收益率。



若果以一家持續高增長的企業來說，較高的市盈率及市帳率的確並無不妥，尤其是若果港股的每日成交額可以維持在2,000億港元以上，而每年能吸引幾千億港元的集資金額，市場的確願意給予該估值。不過，在過去幾年因中、美關係轉差，以及內地經濟增長放緩，資金轉投其他的市場後，港股的日均成交額長期維持在1000億港元以下水平，又甚至本港的集資規模急跌並連全球首5倍亦不保時，港交所仍然維持偏高的估值實屬不合理亦不洽當。特別是按港交所的年報中所提到的首三季日均成交額按年跌4%至984億港元，令2023年第三季度的主要業務純利只有4,698億港元，按年只能持平。

雖然大行一直只看港交所的總盈利作為估值的依據，不過，若果港交所的本業收益持續無明顯的增長動力，而單靠其他的投資收入作為推動盈利上升的引擎，我們便應當用另一套方法去作為評估港交所合理價值的方法。起碼在假設本業無強勁的增長又甚至無增長的情況下，應把該部份的溢價調低又甚至拿掉。而市場對港交所的估值介乎在251港元至430港元之間，中位數為375港元，較上日收市價253港元仍然有48%的上望空間。不過，在各大行對港交所的觀點中，主要仍然以第三季度盈利勝於預期、現價之估值已達底部，又甚至是市場嚴峻但港交所業績已跑贏市場。不過，最多的觀點是其投資收入成為支撐盈利增長的動力，以及核心業務仍然疲弱，所以，這才是令人擔心的問題所在。若果港交所真的未能突破現有的局面，本業仍然以低增長的模式發展，按Investing.com的DDM穩定成長模型計算，港交所的合理價格只有254港元，即與現價相同，而並非大行所估計的中位數375港元。只要今年全年的日均成交額繼續低於2022年及2021年的水平1,200億港及1,000億港元的話，相信會再有新一輪的調低估值潮出現。

港交所(0388)於今年7月13日至12月05日期間的資金流狀況。（圖1）

香港交易所(388.HK)於2023年12月6日的收市價為253.6港元，全日下跌了14.8港元，跌幅為5.51%。集團的機構投資者持股比率為31.71%，並於今年7月12日至12月05日期間的股價共錄得12.73%的跌幅，不過，仍然能錄得63.06 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的49.12 億港元，而散戶則佔當中的13.96 億港元。不過，在該段期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.67%跌至最低 -4.51%後，至上個交易日只能返回 -2.41%，反映資金流動力雖然正在改善中，但仍然處於近期低位附近。

港交所股價於去年10月底時最低跌至208.2港元後便持續反彈，更於今年初升返382.4港元後見頂回落，股價持續下跌並形成一下跌走勢，不單失守所有的移動平均線支持，更在本周連跌兩日以大陰燭失守整個反彈幅度的61.8%回調目標274.7港元，而且9天RSI更向下跌穿30水平，反映整體動力明顯減弱外，更有機會見更大的沽壓，因此，雖然股價或會有機會作出短期反彈，尤其股價明顯跌穿保歷加通道底部，不過，保歷加通道的BBW仍未有見頂之勢，即保歷加通道的垂直高度仍然有機會繼續擴闊，令到保歷加通道的底部或跌得更快，令到股價有機會進一步跌近去年10月低位208.2港元，因此，即使股價在近日明顯下跌或會出現短期反彈下，不過在回調超過61.8%的反彈幅下，已破壞了之前的升浪走勢，或會有機會逐步跌返之前的低位，因此，不建議投資者買入博反彈。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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