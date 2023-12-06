香港成「國際金融中心遺址」？　金融學院港CEO稱港地位仍然重要

金管局、證監會、保監會及積金局合作成立的金融學院，其行政總裁兼香港貨幣及金融中心執行主任馮殷諾表示，香港在人才方面確實存在挑戰，但觀察到開關以來，有不少外來人才流入。目前人才比較高需求的範疇，包括金融客服、金融科技及ESG（環境、社會和企業管治）。



對於有分析認為，香港人才流失主因為移民潮，馮殷諾就回應稱，人員流動屬於正常，香港在長遠個人事業發展為其提供機遇，便能繼續吸引對方前來。香港作為國際金融中心本身也具備吸引力，與內地包括大灣區及國際市場連結也提供機遇，並相信政府吸引人才政策將繼續保持正面。

對於有聲音笑言香港已淪為「國際金融中心遺址」，同時受地緣政治影響，香港作為中西橋樑角色正弱化。馮殷諾回應時稱香港地位仍然重要，全球首百大銀行有70家有落戶香港，百大資產管理公司也有80家落戶香港。於此同時，香港有6,500位特許財務分析師（CFA），為亞洲最多，同時還有4.7萬個會計師及1.4萬個律師。

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發佈關於人才的報告顯示，對國際金融中心而言，推動市場發展是吸引人才的關鍵，故香港必須繼續建立一個蓬勃的金融科技生態系統，同時加強與國際社會的合作，進一步吸引人才，同時培育本地畢業生，使他們能更迅速投入金融業。

軟件工作及機器學習等層面提升速度最快

受訪人力資源領袖及受訪專業人士一致認為，進一步投資於培訓、教育、提升工作流程中的科技應用和吸引人才，是填補未來人才和技能需求的重中之重。

而事實上，報告發現，香港金融專才提升得最快的技能包括客戶服務、軟件工程、機器學習、電腦程式設計及財務諮詢，提升率高於報告涵蓋的其他國際金融中心平均水平。