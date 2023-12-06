李家超：爭取內地對港金融服務業進一步開放　7萬各類人才已來港

行政長官李家超今日（6日）在2023粵港澳大灣區服務貿易大會開幕式視像致辭時稱，會積極尋求豐富《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的內容，針對香港特別具優勢的領域，如金融服務，爭取內地對香港在大灣區以至全境進一步開放。



另外，他在在InnoHK研發平台高峰會視像致辭時表示，過去一年有超過18萬人申請各類吸納人才計劃，超過11萬人已獲批，當中7萬人已移居至香港，人數超過3萬5千人的目標。李家超又提到去年宣布吸引生命科學、人工智慧、金融科技等公司的計劃，過去一年促成30間重點企業在港落戶或擴展，相關企業將投資近40億美元，創造1萬個就業職位。



李家超稱會積極尋求豐富CEPA的內容（政府新聞處影片截圖）

他在2023粵港澳大灣區服務貿易大會開幕式的視像致辭時指，國家主席習近平主席今年四月到廣東考察時，強調粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，要使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。習主席就大灣區的戰略定位，為推動大灣區服務貿易發展提供重要動能。

他指，香港會全力把握好「一國兩制」獨特優勢，聯通國家和海外市場。他又指，香港一直積極貢獻國家發展服務貿易，過去20年，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的框架下，促進香港專業服務以優惠待遇進入內地市場。現在內地已將96%服務貿易部門作全面或部分開放，為香港企業帶來龐大機遇。香港會積極尋求豐富CEPA內容，針對香港特別具優勢的領域，如金融服務，爭取內地對香港在大灣區以至全境進一步開放。

剛發表的《施政報告》中，提出多項鞏固提升香港在「十四五」規劃下「八大中心」定位的措施。香港將積極發揮優勢，連接大灣區與國際市場，提供高增值專業服務，推動大灣區服務貿易進一步發展，當好「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色。

出席開幕式的包括廣東省省長王偉中、副省長張新、澳門財政經濟司司長李偉農、和珠海市委書記陳勇。